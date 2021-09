AGE assina edital para realização de concurso público no Pará

A Auditoria Geral do Estado (AGE) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração assinaram o edital do concurso público da AGE, que será realizado pela Cetap. Serão ofertadas vagas em cargos efetivos de nível médio e superior, sendo 19 para Auditor de Finanças e Controle, 1 para Agente Administrativo e 1 para Técnico em Gestão de Informática com cadastro reserva. As inscrições iniciam no dia 28 de setembro e seguem até 11 de novembro. A prova está prevista para o dia 16 de janeiro de 2022.

De acordo com o auditor-geral do Estado, Rubens Leão, a realização do concurso marca o início do projeto de reestruturação do órgão, que já tramita na Seplad, com a recomposição e reforço do atual quadro de servidores. “Desde 2006 que a AGE não tem concurso. Então esse concurso vai nos dar melhores condições de trabalho, pois serão 19 novos auditores, somados com o que já temos aqui”, afirma.

“A gente considera que o concurso é um fortalecimento no serviço público. A gente tem muito orgulho de estar fazendo mais um concurso, são 16 órgãos para os quais estamos realizando concurso no Estado e a AGE é um órgão muito importante para nós e por isso é importante a gente fortalecer a instituição através dos seus servidores”, complementou a secretária de planejamento e administração, Hana Ghassan.

A assinatura foi realizada na tarde desta segunda-feira (13), na sede da AGE, em Belém. Estiveram presentes o auditor geral do Estado, Rubens Leão, o auditor adjunto, Franney de Oliveira, a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan e a secretária adjunta, Thainná Alencar.