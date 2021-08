Abertas as inscrições para o concurso público da Jucepa, com vagas para níveis médio e superior

Foram abertas, nesta quinta-feira (26), as inscrições para o concurso da Junta Comercial do Pará (Jucepa). Estão sendo ofertadas 15 vagas efetivas de contratação imediata, mais cadastro de reserva, com remuneração base variando de R$ 1.145,00 a R$ 2.809,35. As vagas abertas são para os cargos de Assistente do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino médio completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Administração (ensino superior completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Ciências (ensino superior completo); Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito (ensino superior completo); e Técnico em Informática do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino superior completo).

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 12 de dezembro de 2021 no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

A etapa da prova discursiva terá apenas as redações corrigidas dos candidatos que alcançarem a pontuação mínima exigida na objetiva. Os aprovados nos cargos de nível superior realizarão o exame de títulos. As avaliações ocorrerão na cidade de Belém, capital do Pará. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura os direitos dos futuros servidores.

A Junta Comercial do Estado do Pará é responsável pelo registro público das empresas mercantis e atividades afins, garantindo a sua segurança e validade. Além disso, tem caráter público podendo qualquer pessoa obter certidão integral ou parcial de todos os atos registrados ou arquivado mediante pagamento do preço devido, sem necessidade de provar interesse.

O órgão mantém vínculo administrativo com o Poder Executivo por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), e tecnicamente ao Governo Federal por meio do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).

Há 12 anos a Jucepa não realiza concurso para preenchimento de vagas em cargos efetivos.