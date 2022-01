Inscrições abertas: 111 concursos públicos oferecem mais de 221 mil vagas pelo Brasil

Pelo menos 111 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3), com mais de 221 mil vagas disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Prefeituras no Pará

No Pará, há duas novas seleções abertas: uma para a prefeitura de Cumaru do Norte e outra para a prefeitura de Afuá, município localizado no arquipélago do Marajó - ambos os concursos somam 57 vagas, todas para agente comunitário de saúde e agente de combate à endemias, com salário de R$1.550. As inscrições estão disponíveis nos sites das prefeituras.

IBGE

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conta com quase 207 mil vagas para o Censo 2022, que permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição por pessoas inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico.

Para quem não se enquadra no benefício, as taxas de inscrição têm o valor de R$ 57,50 para recenseador e de R$ 60,50 para agente censitário supervisor e municipal.

No Pará, há 796 vagas disponíveis para o cargo de agente censitário e outras 6,121 para o cargo de recenseador. Os contratos são de três a cinco meses e os salários variam entre R$1.700 e R$2.100. As inscrições podem ser feitas em www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.

CGU

A Controladoria Geral da União (CGU) também abriu concurso para 375 vagas em cargos de nível médio e superior. 300 delas são para o cargo de auditor federal de finanças e controle, de nível superior de escolaridade e salário de R$ 19.197,06.

As outras 75 são para o cargo de técnico federal de finanças e controle, de nível médio de escolaridade e salário de R$ 7.283,31. Do total, 14 vagas são para o Estado do Pará. O concurso também irá contemplar as unidades do órgão no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

As inscrições devem ser feitas entre 3 de janeiro e 1º de fevereiro pelo endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/concursocgu21. A taxa de inscrição é de R$ 80 para técnico e de R$ 120 para auditor.

Petrobras

A Petrobras segue com inscrições para concurso público com 757 vagas para profissionais com nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Este é o primeiro processo seletivo da empresa em mais de 3 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de janeiro de 2022, pelo site da organizadora do concurso, a Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$79,83 e as inscrições seguem abertas até o próximo dia 5.

A remuneração mínima inicial é de R$ 11.716,82. A empresa oferece também previdência complementar, plano de saúde e benefícios educacionais para dependentes. Todas as vagas são para profissionais de nível superior júnior, com formação nas seguintes áreas: Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.