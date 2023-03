Conab atualiza custos de produção de leite, abacaxi e milho em três municípios do Pará

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão realizando, em três municípios do Pará, mais um trabalho de coleta de dados que servirá de base para cálculos dos custos de produção de leite, abacaxi e milho produzidos no Estado. De acordo como órgão, esses municípios foram escolhidos com base no número de contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A partir desse levantamento de dados, que representa uma ferramenta de controle e gerenciamento das atividades produtivas, são geradas informações para auxiliar nas tomadas de decisões pelos produtores rurais e na formulação de estratégias pelo setor público e privado.

Diversos segmentos que compõem o processo produtivo têm contribuído com o levantamento. Durante a pesquisa, as equipe da Conab levantam informações sobre coeficientes técnicos, preços de fertilizantes, defensivos, mão de obra e máquinas agrícolas, entre outros.

Os painéis estão sendo realizados nas cidades de:

Marabá (leite)

Tucumã (milho)

Floresta do Araguaia (abacaxi)

O governo federal também pode usar os dados como um dos principais parâmetros na elaboração dos preços mínimos e no cálculo dos valores de garantia utilizados como referência para o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). Além disso, esses números servem como referência para os cálculos na obtenção de crédito por meio do Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE) e na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).