Compra de ovos de páscoa para crianças requer mais cuidado

Com a Páscoa se aproximando, a procura por ovos e chocolate aumenta, mas é preciso que os consumidores tenham cuidado na hora de adquirir produtos da época, especialmente os ovos para crianças. É o que alerta o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará).

“No caso dos ovos de páscoa que oferecem brindes, como brinquedos para as crianças, os pais e responsáveis precisam observar se a embalagem possui o selo do Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia], o que significa que atende aos requisitos mínimos de segurança, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes”, ressalta o metrologista Jorge Alan.

O Imetropará fiscaliza a venda de ovos de páscoa no Estado. A ação preventiva busca garantir a qualidade e a proteção para o consumidor. A operação verifica se os produtos estão de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Inmetro.

“Caso sejam identificados produtos irregulares, as empresas serão autuadas e terão dez dias para apresentar defesa ao Imetropará. A penalidade varia de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. No mais, nosso objetivo é sempre deixar o consumidor bem atendido, recebendo o produto de acordo com o que está pagando, bem como garantir sua segurança”, destaca Daniel Nascimento, presidente do Imetropará.

Ovos de páscoa estão 15% mais caros

A confeiteira Micheli Tuma sabe bem o sabor dessa época do ano. Na casa da autônoma, os filhos não vão ficar sem o doce; já nos negócios, o cenário em 2023 é outro.

“Até o ano passado, eu fazia para vendas, mas este ano infelizmente não irei fazer, por conta do tempo e porque sinto também que a procura não está tão grande. Os preços dos itens de Páscoa em geral aumentaram muito mesmo, e alguns ovos estão com preços absurdos. Eu sempre procuro promoções quando vou comprar coisas para a Páscoa, mas também busco qualidade nos produtos. Sempre opto por comprar itens menores, assim consigo comprar com mais variedade e montar kits para meus filhos. Eles ficam muito felizes, pois acabam tendo mais guloseimas”, conta Micheli.

A estratégia da mãe é um reflexo da alta dos preços. De acordo com pesquisa do Dieese/PA, os produtos de chocolate, com destaque para os ovos, sofreram reajustes que giram em torno de 15%. O percentual é mais do que o dobro da inflação calculada para os últimos doze meses, em torno de 5,5%.

“O consumidor deve estar atento às indicações de peso e volume, que precisam estar claros na embalagem. A embalagem não pode compor o peso do produto. Em relação aos preços, é importante que o consumidor pesquise nos estabelecimentos comerciais para encontrar valores mais em conta. Caso encontre quaisquer irregularidades, deve se encaminhar ao Procon para maiores instruções”, orienta Gareza Moraes, diretora do Procon-PA.