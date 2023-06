Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota novo marco fiscal

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado retomou nesta quarta-feira (20) a análise do Projeto de Lei nº 93/2023 que institui o novo marco fiscal (PLP 93/2023). Aprovado na Câmara dos Deputados no dia 23 de maio, o projeto limita os gastos da União e estabelece regras para controle das despesas. Na sessão de terça-feira (20), os senadores haviam pedido vista coletiva (mais tempo para analise da matéria).

O governo acertou algumas mudanças no texto aprovado pelo deputados, mas não conseguiu alterar a forma de cálculo da inflação do arcabouço, o ponto que mais lhe interessava.

O relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM), que será aprovado nesta quarta-feira (21), muda dois pontos de consenso: retirar dos limites de crescimento de despesas os recursos do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal.