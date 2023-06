Comércio de Belém nota baixa procura nas vendas de moda praia faltando poucos dias para julho

Diferentemente dos anos anteriores, as vendas de biquínis, maiôs, sungas e saídas de praias estão fracas em 2023. Na avaliação dos lojistas do centro comercial de Belém, a baixa procura pela moda verão está ligada ao fato dos consumidores paraenses aproveitarem o mês de junho para comprar figurinos de estampa xadrez. A reportagem do Grupo Liberal visitou as principais lojas da Rua Conselho da João Alfredo, no bairro da Campina, na manhã da última terça-feira (20), e constatou que a maioria das vitrines estampam peças juninas, timidamente roupas de praia estão começando a ganhar espaço.

As expectativas das lojas para aumentar o faturamento do veraneio são projetadas para iniciar quando finalizar o mês e chegar julho, quando começa oficialmente as férias dos estudantes, e consequentemente, de muitas famílias. O comércio aguarda uma melhora de 50% a 70% em relação a 2022.

Vendedora em uma loja praia feminina situada no shopping popular João Alfredo, Brenda Batista, 26, afirmou que, em relação ao mesmo período do ano passado, a procura das freguesas por biquínis, maiôs e saídas praianas está menor. Mesmo com baixa demanda, o espaço que vende varejo e atacado, tem buscado investir em tendências para agradar a clientela.

A vendedora Brenda Batista (Ivan Duarte / O Liberal)

“Eu acredito que vai melhorar. As pessoas que vieram comprar estão buscando uma blusa quadriculada, mas disseram que vão voltar para comprar as roupas de verão, porque querem pegar realmente o que tem de novidade”, disse Brenda otimista.

Na loja, os preços do maiô, conjuntos e a saída de praia variam de acordo com os modelos, cores e formas. A vendedora explicou, que na promoção, o sutiã e a calcinha do biquíni podem buscar R$ 89; o mais simples, a R$ 78; o maiô, a R$115; e as saídas podem variar de R$ 55 a R$ 75.

Pouca demanda de consumidor gera barateamento de moda praia

Em uma loja de roupas localizada na Rua João Alfredo com a Campos Sales, a estratégia adotada para enfrentar a baixa procura de clientes por peças praianas é diminuir os preços dos produtos. Segundo a vendedora Josinelma Pinho, 25, uma cliente pode conseguir comprar um conjunto de biquíni e uma saída de praia por menos de R$ 60.

Vendedora Josinelma Pinho (Ivan Duarte / O Liberal)

“Esse ano o custo benefício das peças está bem melhor por conta da quebra no movimento dos clientes. Estamos abaixando o valor e o preço está agradando os clientes, porque ficou abaixo do mercado”, disse a vendedora, acrescentado que a maior clientela por ora são as pessoas vindas do interior do Pará.

Mas, Josinelma garante que quem quer comprar biquíni ou maiô bonito e barato precisa se organizar, fugindo da alta demanda de julho, onde os produtos costumam ficar mais caros. “O brasileiro em si tende a mania de deixar para a última hora. Quanto mais cedo, mais tempo para escolher o que quer com calma e ter várias opções”, aconselhou a lojista.

Clientes buscam por economia e qualidade de produto

A diarista Fabiana Lobato, 47, tirou a manhã para passear com a nora no comércio de Belém e pesquisar preços de biquínis e maiôs. Ela, que já planeja viajar para a Praia de Marudá, no nordeste paraense, nas férias, visitou mais de três lojas para decidir qual possui o melhor valor e a peça mais confortável.

Diarista Fabiana Lobato (Ivan Duarte / O LIberal)

“Preferi vir logo procurar meu biquíni porque sei que mês que vem vai aumentar de preço, e para achar o modelo ideal podia demorar, porque as lojas ficam lotadas e sobra só o ‘resto’”, acrescentou Fabiana.

Para fugir do sufoco e não correr o risco de ficar sem um biquíni para usar em julho nas praias de Salinópolis (PA), a estudante Jucinara Lima, 17, decidiu se adiantar com a mãe, e juntas, saíram em busca de comprar as roupas de banho.

A estudante Jucinara Lima (Ivan Duarte / O Liberal)

A compra com antecedência irá fazer com quem Jucinara consiga economizar dinheiro. Isso porque, a universitária disse ter notado como os preços das peças estão em conta. “Ainda estou olhando, quero escolher uma cor bem verão e acho que vou achar porque são muitas opções”, afirmou.