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Economia

Comércio de Belém espera aumento de até 25% nas vendas com Copa do Mundo

Pesquisa aponta que 76% dos brasileiros devem ser influenciados pela Copa do Mundo nos hábitos de consumo, especialmente na compra de produtos para acompanhar os jogos em casa

Gabi Gutierrez
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No centro comercial de Belém já é possível ver itens diversos nas cores verde e amarelo (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A proximidade da Copa do Mundo já começou a impulsionar o comércio de Belém. Itens de decoração, acessórios e artigos temáticos nas cores verde e amarelo são as apostas dos lojistas da capital, que estimam crescimento de até 25% nas vendas durante o período. Além de bandeiras e itens para torcida, figurinhas, snacks e produtos inspirados na estética “Brazilcore” também entraram na lista de apostas do setor para movimentar o consumo nas próximas semanas.

A expectativa do setor é de crescimento nas vendas conforme os jogos se aproximam e o clima de torcida se fortalece entre os consumidores. Pesquisa da MindMiners aponta que 76% dos brasileiros devem ser influenciados pela Copa do Mundo nos hábitos de consumo, especialmente na compra de produtos para acompanhar os jogos em casa.

O lojista Wajdi Rafeh afirma que começou a se preparar para a Copa há cerca de um mês, reforçando o estoque de itens decorativos e acessórios temáticos. Segundo ele, as vendas ainda seguem lentas, mas a expectativa é de melhora nas próximas semanas.

“Por enquanto, está saindo mais item de decoração. Bandeira ainda está com pouca saída, mas acredito que quando começarem os jogos isso deve aumentar”, explicou. Entre os produtos disponíveis na loja estão bandeiras para carros e motos, além de artigos para festas e decoração voltados para os dias de jogos da seleção brasileira.

A percepção é parecida na loja administrada pelo gerente geral Clenilson Farias. Segundo ele, a procura começou fraca no início do mês, mas cresceu nos últimos dias, impulsionada pela aproximação do torneio e pelo tradicional entusiasmo do brasileiro com o futebol.

“No começo do mês a procura estava baixa, mas conforme vai chegando a Copa, o brasileiro entra naquele clima, bate a nostalgia das outras Copas. Depois da convocação da seleção, parece que o movimento engrenou”, afirmou.

De acordo com o gerente, algumas mercadorias já precisaram ser repostas, como as bandeirinhas verde e amarelo, que chegaram a zerar no estoque. A expectativa da loja é de crescimento entre 20% e 25% nas vendas durante o período, impulsionado tanto pela Copa quanto pelas festas juninas.

“Quanto mais o Brasil for avançando de fase, melhor para o comércio, porque a Copa dura mais e as pessoas continuam consumindo. Estamos ainda mais na torcida”, destacou o gerente.

Entre os produtos mais procurados estão canecas, painéis decorativos, apitos, tatuagens temáticas e acessórios para acompanhar os jogos. “Hoje tu consegues montar desde uma mesa de aniversário temática até um kit completo para assistir às partidas”, disse Clenilson.

A preparação para o período começou cedo. Segundo o gerente, os pedidos de produtos relacionados à Copa foram feitos ainda em fevereiro, com a chegada das mercadorias em abril, numa tentativa de antecipar a demanda e garantir variedade nas lojas.

Figurinhas e snacks entram na lista de apostas do varejo

Paola Sinato, diretora comercial de uma rede varejista com atuação no Pará, afirma que o Mundial de Futebol intensifica a busca por produtos ligados ao consumo durante os jogos, como snacks e itens de torcida, especialmente em compras concentradas no ambiente doméstico.

No estado, segundo ela, a empresa estima a disponibilização de cerca de 432 mil pacotes de figurinhas para o período da Copa, somando aproximadamente 3 milhões de cromos.

Ela explica que a venda de itens colecionáveis se conecta diretamente com esse momento de engajamento do público com a Copa, ao mesmo tempo em que impulsiona outras categorias. “Em grandes eventos esportivos, vemos os consumidores buscando diferentes soluções, como a ida ao mercado para a compra de snacks ou a lojas especializadas em acessórios de torcida. A gente busca resolver essa jornada múltipla do consumidor de forma simples”, afirmou

 

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