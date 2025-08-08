Comércio de Belém aquece após as férias de julho e projeta alta nas vendas até o fim do ano

Com o fim das férias escolares e o retorno da população à capital paraense, o comércio de Belém voltou a registrar crescimento no movimento de clientes. Promoções agressivas, produtos com pronta entrega e o otimismo para eventos como o Círio de Nazaré, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e a Black Friday alimentam expectativas de um segundo semestre aquecido para o setor varejista.

Comércio se reanima após julho e aposta em promoções

O mês de julho, tradicionalmente marcado por férias escolares e viagens, costuma ser o movimento mais tímido no centro comercial de Belém. Mas, segundo lojistas, esse comportamento já começou a mudar nos últimos dias do mês.

“A partir do dia 28 de julho, o movimento na loja já deu uma melhorada significativa, de 30% a 40%”, relata Wellington Lima, vendedor em uma loja de móveis e eletrodomésticos.

“Agora no início de agosto, o pessoal voltou ao comércio e a gente já vê essa mudança", disse.

Para atrair os consumidores, as promoções entraram em cena. A loja de Wellington, por exemplo, realiza a “Semana do Ar Condicionado”, com aparelhos de 9 mil BTUs vendidos por R$ 1.999 - produto altamente procurado nesse período de forte calor em Belém.

A venda de ventiladores também aumentou 50%, com a loja registrando de 20 a 30 unidades vendidas por dia.

Descontos, parcelamentos e prêmios reforçam estratégia

Também no centro comercial da cidade, o gerente comercial de uma loja de varejo multicanal, Ezequias Amaral, também observa uma movimentação positiva, impulsionada por campanhas específicas.

“Estamos com a campanha do Dia dos Pais com descontos de até 60% e uma ação de compra premiada, com prêmios de até R$ 700. As vendas de agosto já estão mantendo o ritmo de julho, que foi muito bom”, afirma.

Além dos descontos, a loja aposta em diferenciais como produtos à pronta entrega, parcelamento em até 21 vezes sem juros em smartphones e iPhones, e atendimento personalizado.

“A gente foca muito no calor humano, no atendimento olho no olho. E também atendemos online, com links de pagamento para o cliente comprar de casa”, explica o gerente.

Segundo semestre traz otimismo com grandes eventos

A aproximação de datas comerciais importantes no segundo semestre está movimentando o planejamento dos lojistas. Eventos como o Círio de Nazaré, a COP 30, a Black Friday e as festas de fim de ano são vistos como grandes oportunidades para ampliar o faturamento.

“A expectativa está lá em cima, tanto da minha parte quanto da equipe. Estamos preparados para esses grandes momentos”, reforça Ezequias, que vê o setor varejista de Belém “superaquecido”.

Já Wellington aposta em um aumento significativo: “Estamos otimistas até demais. Esperamos triplicar as vendas e crescer até 40% no faturamento em comparação ao segundo semestre do ano passado. Estamos abastecidos de mercadorias. Só na próxima semana, chegam mais 150 ar condicionados na loja.”