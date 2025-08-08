Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comércio de Belém aquece após as férias de julho e projeta alta nas vendas até o fim do ano

Setor varejista registra aumento no movimento com promoções e já se prepara para datas estratégicas como Círio de Nazaré, COP 30 e Black Friday; lojistas esperam crescimento expressivo no faturamento.

Jéssica Nascimento

Com o fim das férias escolares e o retorno da população à capital paraense, o comércio de Belém voltou a registrar crescimento no movimento de clientes. Promoções agressivas, produtos com pronta entrega e o otimismo para eventos como o Círio de Nazaré, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e a Black Friday alimentam expectativas de um segundo semestre aquecido para o setor varejista.

image (Foto: Ivan Duarte)

Comércio se reanima após julho e aposta em promoções

O mês de julho, tradicionalmente marcado por férias escolares e viagens, costuma ser o movimento mais tímido no centro comercial de Belém. Mas, segundo lojistas, esse comportamento já começou a mudar nos últimos dias do mês.

“A partir do dia 28 de julho, o movimento na loja já deu uma melhorada significativa, de 30% a 40%”, relata Wellington Lima, vendedor em uma loja de móveis e eletrodomésticos. 

image Wellington Lima, vendedor em uma loja de móveis e eletrodomésticos multicanal. (Foto: Ivan Duarte)

“Agora no início de agosto, o pessoal voltou ao comércio e a gente já vê essa mudança", disse.

Para atrair os consumidores, as promoções entraram em cena. A loja de Wellington, por exemplo, realiza a “Semana do Ar Condicionado”, com aparelhos de 9 mil BTUs vendidos por R$ 1.999 - produto altamente procurado nesse período de forte calor em Belém. 

image (Foto: Ivan Duarte)

A venda de ventiladores também aumentou 50%, com a loja registrando de 20 a 30 unidades vendidas por dia.

Descontos, parcelamentos e prêmios reforçam estratégia

Também no centro comercial da cidade, o gerente comercial de uma loja de varejo multicanal, Ezequias Amaral, também observa uma movimentação positiva, impulsionada por campanhas específicas. 

image (Foto: Ivan Duarte)

“Estamos com a campanha do Dia dos Pais com descontos de até 60% e uma ação de compra premiada, com prêmios de até R$ 700. As vendas de agosto já estão mantendo o ritmo de julho, que foi muito bom”, afirma.

Além dos descontos, a loja aposta em diferenciais como produtos à pronta entrega, parcelamento em até 21 vezes sem juros em smartphones e iPhones, e atendimento personalizado. 

image Ezequias Amaral, gerente comercial de uma loja de varejo multicanal no centro comercial de Belém. (Foto: Ivan Duarte)

“A gente foca muito no calor humano, no atendimento olho no olho. E também atendemos online, com links de pagamento para o cliente comprar de casa”, explica o gerente.

Segundo semestre traz otimismo com grandes eventos

A aproximação de datas comerciais importantes no segundo semestre está movimentando o planejamento dos lojistas. Eventos como o Círio de Nazaré, a COP 30, a Black Friday e as festas de fim de ano são vistos como grandes oportunidades para ampliar o faturamento.

image (Foto: Ivan Duarte)

“A expectativa está lá em cima, tanto da minha parte quanto da equipe. Estamos preparados para esses grandes momentos”, reforça Ezequias, que vê o setor varejista de Belém “superaquecido”.

Já Wellington aposta em um aumento significativo: “Estamos otimistas até demais. Esperamos triplicar as vendas e crescer até 40% no faturamento em comparação ao segundo semestre do ano passado. Estamos abastecidos de mercadorias. Só na próxima semana, chegam mais 150 ar condicionados na loja.”

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

comércio de Belém

comércio

vendas

segundo semestre
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

VIDEOGAMES

Vale mais a pena assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais? Confira

Descubra se é melhor assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais no Brasil. Veja preços, vantagens, plataformas populares como Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Steam.

10.08.25 8h20

DÉFICIT BILIONÁRIO

Municípios do Pará com previdência própria acumulam déficit de R$ 22,8 bilhões em 2024

Enquanto apenas 29 cidades paraenses mantêm regimes próprios, prejuízo atuarial supera R$ 22 bi; confederação defende mudanças na correção de dívidas e novo modelo de precatórios.

10.08.25 7h15

dia dos pais

Carreiras diferentes: amor une pais e filhos além das escolhas profissionais

Confira as histórias repletas de amor e compreensão em especial ao Dia dos Pais

10.08.25 6h00

ECONOMIA EM MOVIMENTO

SuperNorte 2025 encerra com recorde de público e negócios, sorteio de carro e debate sobre a COP 30

Lançamentos e sorteio de carro marcam três dias de negócios no Hangar

09.08.25 20h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda