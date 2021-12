Comara lança processo seletivo para contratação de 1.936 profissionais de todos os níveis de escolar

A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem o objetivo de preencher 1.936 vagas e formar cadastro reserva de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de janeiro de 2022, pelo site da Comara, preenchendo a ficha de inscrição disponível no mesmo endereço eletrônico.

No Pará, as oportunidades são para atuação nos municípios de Belém, Breves e Paragominas, no entanto, se necessário, a Comara poderá designar os servidores para outras localidades atendidas pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Comando da Aeronáutica (COMAER). As remunerações variam de R$ 1.376 a R$ 3.900.

As vagas ofertadas no processo seletivo são para o nível auxiliar, intermediário e superior. O PSS será composto de análise curricular e avaliação saúde, ambos de caráter eliminatório.