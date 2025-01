Com Otaviano Costa como novo sócio, Vox2you quer expandir atuação no Norte e adotar inovações

A maior rede de escolas de oratória da América Latina, a Vox2you, que possui mais de 200 unidades no Brasil, incluindo no Pará, em Belém e Parauapebas, agora conta com a experiência do apresentador Otaviano Costa, que se tornou sócio da empresa. Reconhecido por sua atuação em comunicação, ele será embaixador e conselheiro de marketing e pedagógico, consolidando a credibilidade da marca, que já transformou a vida de quase 100 mil alunos com uma metodologia exclusiva de treinamentos.

Fundador da Vox2you, Luís Fernando Câmara explica que o modelo de negócio é de franquias e as escolas são físicas, com três salas de aula e palco, voltada para o aluno ter uma verdadeira academia de oratória para treinar. O público-alvo são empresários, investidores e profissionais liberais, como advogados, arquitetos e engenheiros, que querem usar comunicação e oratória para vender melhor suas ideias, entre outros.

“Em geral, o estudante faz uma aula por semana durante 12 meses, com 20 alunos por turma, e ele vai para o palco três ou quatro vezes e é filmado, comparando o primeiro vídeo com o oitavo para ver a transformação que teve. Ele aprende desde o básico da oratória, que é a linguagem não verbal, modulação de voz, até técnicas avançadas, como analogia com números, storytelling, apresentação. É o treinamento de comunicação e oratória mais completo do Brasil”, pontua.

A entrada de Otaviano Costa na empresa, segundo o fundador, representa uma grande força para a marca e reforça a credibilidade alcançada. Luís Fernando Câmara conta que o apresentador ficou “encantado” com a metodologia de comunicação e oratória da Vox2you. “Ele é uma referência em comunicação, com mais de 35 anos na área, como ator, apresentador, radialista, então acaba cristalizando ainda mais o nosso modelo de negócio, deixando ele mais impactante”.

Diferenciais da Vox2you

Com uma metodologia única, a Vox2you possui mais de 80 técnicas, 40 aulas e 140 dinâmicas. Hoje, de acordo com o fundador, o que existe no Brasil são cursos curtos e objetivos, que, embora também sejam ofertados na empresa para atender à demanda existente, o foco é no verdadeiro desenvolvimento, nos moldes de uma academia. Para Câmara, esse é o maior diferencial da marca no mercado.

“No Pará, nós temos franquias em Belém, que são as que mais performam a nível nacional, a do Umarizal é uma das que têm maior faturamento na rede, e outra franquia em Parauapebas. Então, nós acreditamos muito no Pará e estamos realmente pensando, cada vez mais, em escalar no nosso país e no Norte do Brasil, porque nós acreditamos muito no desenvolvimento da região e isso está realmente no nosso radar de expansão”, adianta.

Outra inovação é que a Vox2you está criando a indústria da oratória. A empresa começou como um curso de oratória, se tornou uma academia de oratória, depois uma rede de escolas de oratória e passará a ser uma verdadeira indústria da oratória com inteligência artificial, aplicativo e muita tecnologia, para transformar ainda mais a vida dos alunos, explica Luís Fernando.