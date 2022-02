Com maior número na região, Pará contrata quase 9.500 jovens aprendizes

O Pará registrou quase 9.500 contratações de jovens aprendizes no ano de 2021, sendo o estado com os maiores índices na região Norte no período, segundo mostra o estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgado nesta sexta-feira (10).

De janeiro a dezembro de 2021, foram contratados formalmente o total de 9.490 jovens aprendizes em todo o Pará, cerca de 2.346 novos jovens profissionais em comparação com o ano de 2020, que registrou 7.144 contratações.

O levantamento também aponta que mais da metade dos contratados eram do sexo masculino, alcançando o total de 5.051 jovens e o restante total de 4.439 eram do sexo feminino.

Saiba quais setores mais contrataram

O setor do comércio foi responsável pelo maior número de contratações no período, com a admissão de 3.204 jovens (equivalente a 33,8% do total); seguido do setor de serviços, com a contratação de 2.580 jovens (27,2%); setor da indústria, com 1.828 jovens admitidos (19,3%); setor da construção, com a contratação de 1.237 jovens (12,6%); e do setor da agropecuária, com 641 jovens contratados formalmente (7%).

Em toda a região Norte foram contratados 23.968 jovens aprendizes. O Pará corresponde a 39,6% das contratações na região; seguido do Amazonas, com 6.589 jovens admitidos (27,5%); Rondônia, com a contratação de 3.313 (13,8%); Tocantins, com 2.021 jovens (8,4%); Acre, com a admissão de 979 (4,1%); Roraima, com 848 admissões (3,5%); e Amapá, com a contratação de 728 jovens (3%).

O estudo é resultado do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, feito em parceria entre o Dieese e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Os dados analisados baseiam-se nas informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mas não incluem as ocupações informais.

*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política.