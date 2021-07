Com Iza, empresas se reúnem em projeto para presença de mulheres no mercado de trabalho

Para combater e minimizar os desafios enfrentados por mulheres no acesso à educação e ao mercado de trabalho no Brasil, empresas se reúnem em uma iniciativa para apoiar o desenvolvimento de carreiras e profissionais. A campanha terá a participação da cantora Iza, que vai atuar como embaixadora do movimento.

O projeto possui o aplicativo “Mulheres Positivas”, que funciona como uma plataforma digital de oportunidades de emprego, desenvolvimento profissional e conteúdos para fortalecer o empoderamento feminino. Por meio dele serão divulgadas vagas de trabalho nas empresas parceiras para todos os níveis de estudos.

(Reprodução)

Também há uma seção dedicada a cursos profissionalizantes gratuitos. Os conteúdos serão sobre carreira, negócio, tecnologias, equidade de gênero, inovação, etc. Todos voltados para preparar as mulheres para os cargos nas companhias participantes e apoiar seu desenvolvimento pessoal e profissional. Os clientes Tim navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

A iniciativa terá, ainda, uma mentoria intercompany. Durante alguns meses, as participantes poderão desenvolver suas carreiras por meio de palestras e orientações com especialistas em diversas áreas de atuação.

Entre as companhias que aderiram ao movimento estão: Accenture, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, Oracle, Pirelli, Stellantis e Via. A ideia é que mais empresas participem do projeto.