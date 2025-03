Com alta e declínio nas vendas, lojas com decoração de Páscoa em Belém têm diferentes realidades

A Páscoa, tradicionalmente uma das principais datas de consumo no Brasil, continua a refletir diferentes realidades nas lojas de Belém. Enquanto algumas comerciantes percebem uma queda nas vendas de itens de decoração, outras destacam um crescimento constante na procura, principalmente por produtos para tornar a casa mais aconchegante e festiva. Com diferentes perfis de consumidores, as lojas tentam equilibrar a demanda e manter a tradição de enfeitar casas para a ressurreição de Cristo.

(Foto: Thiago Gomes)

Entre desafios e oportunidades

Para Renata Rendis, proprietária de uma loja de decoração no centro e no comércio de Belém, a Páscoa já não tem o mesmo impacto de outros anos.

A comerciante observou uma queda de 40% nas vendas de itens relacionados à data nos últimos três anos, especialmente desde o fortalecimento do Natal como principal período de compras.

“Nos últimos dois ou três anos, o mercado de Páscoa tem diminuído. O Natal ficou muito forte e a Páscoa passou a ser uma data secundária em termos de vendas. Mesmo assim, a gente continua investindo, porque muitas pessoas ainda buscam produtos para decorar a casa, especialmente louças e guirlandas”, explica Renata, destacando que os consumidores têm se habituado a utilizar itens de Natal também na decoração de Páscoa.

Apesar do cenário, Renata destaca que os preços das mercadorias continuam acessíveis, com promoções que conseguem equilibrar o aumento dos custos.

“As vendas deste ano se equiparam ao ano passado. A procura é menor, mas conseguimos manter os preços praticamente no mesmo patamar. Em relação ao ponto de venda, há uma diferença significativa entre as lojas. No centro, a rotatividade de clientes é menor, enquanto no comércio o público é mais amplo e as vendas diárias são mais variadas”, disse.

Renata Rendis. (Foto: Thiago Gomes)

O preço dos itens na loja de Renata variam de R$ 13,90 a R$ 990. Coelhos decorativos de material em poliéster e tecido são os mais caros.

Oportunidade de renovação para a casa

Ana Carolina Garcia, atendente de uma loja especializada em itens de decoração e variedade, tem uma visão mais otimista sobre o mercado de Páscoa. Para ela, a procura por itens decorativos relacionados à data tem aumentado a cada ano.

“Os consumidores vêm buscando principalmente produtos como pratos de melamina, guardanapos temáticos, coelhos de porcelana e arranjos feitos à mão. As vendas estão superando as do ano passado, e as pessoas parecem mais dispostas a investir na decoração da casa para essa data", afirma Ana Carolina.

Ela também nota que, com a crescente valorização de datas como o Natal, muitos consumidores têm buscado dar um toque especial às celebrações pascais, tal como fazem no final do ano.

“A Páscoa tem se tornado uma data tão importante quanto o Natal para as famílias, especialmente no quesito decoração. E o preço tem sido um fator atrativo para os consumidores, que encontram opções bem mais em conta do que em outras lojas”, comentou.

Os itens na loja de Ana Carolina Garcia custam a partir de R$ 6,99.

Páscoa como celebração de fé e tradição: a visão de uma consumidora

Fátima Viana, arquiteta e consumidora assídua de itens de decoração de Páscoa, acredita na importância da data e da preparação do lar.

“Todos os anos eu me dedico a decorar minha casa para a Páscoa. Este ano, estou à procura de uma cestinha para colocar ovos pintados à mão, já que é uma tradição que faço há muito tempo”, conta Fátima, que ressalta a combinação entre itens antigos e novas aquisições para dar vida à decoração.

Para ela, a Páscoa não é apenas uma ocasião festiva, mas um momento de reflexão religiosa. “A Páscoa é a ressurreição de Cristo, e, para mim, isso significa a renovação da vida. Por isso, sempre preparo minha casa com flores naturais, ovos pintados e, claro, os coelhinhos que coleciono há anos. A decoração é uma forma de celebrar a fé e de criar um ambiente acolhedor para minha família”, explica Fátima.

Fátima Viana. (Foto: Thiago Gomes)

Ela ainda observa a variedade de preços disponíveis no mercado. “Há produtos muito caros, mas também opções mais acessíveis, que permitem que as pessoas se preparem para a data sem comprometer o orçamento”, afirma.

Itens mais procurados

Entre os produtos mais procurados, destacam-se as louças, que continuam a atrair consumidores em busca de uma mesa decorada para a Páscoa. Outros itens populares incluem coelhos de porcelana, arranjos feitos à mão, pratos de melamina, e guardanapos temáticos.

Variação nas vendas: O comércio versus o centro

As vendas nas duas lojas de Renata têm apresentado um padrão diferente. No centro de Belém, a loja tem um público mais específico, que procura itens direcionados. Já no comércio, a alta rotatividade de consumidores permite uma variedade maior de vendas diárias.

Renata afirma que a loja do comércio tem uma maior interação com consumidores que passam por lá e acabam comprando itens de Páscoa, mesmo que não seja o foco principal da loja.