Com alta de 248,81%, o abacate é a fruta que mais encareceu no ano de 2024 em Belém

O abacate foi a fruta que teve a maior alta no ano de 2024 em Belém. Com um aumento de 248,81%, ele iniciou o ano sendo comercializado por R$ 7,66 e finalizou custando, em média, R$ 23,51. A fruta também teve um aumento de 34,34% só no mês de dezembro. Além dele, entre novembro e dezembro, outras frutas também tiveram aumento, como a tangerina (22,51%), seguida pela goiaba vermelha, com uma alta de 12,63%. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), nesta segunda-feira (6), e fazem parte de um levantamento sobre reajuste nos preços das frutas comercializadas em feiras e supermercados de Belém.

Apesar dos valores elevados, os consumidores também podem encontrar algumas frutas mais baratas e adicioná-las no carrinho, como é o caso da manga rosa. No mês de novembro, o quilo dela custava em média R$ 11,16; em dezembro, passou a custar R$ 9,99, com uma queda de 10,48%. O quilo do melão amarelo também está mais barato, com uma diminuição de 5,94%, passando de R$ 6,90 para R$ 6,49. No entanto, o número de frutas que tiveram alta nos preços é maior do que as que tiveram queda. Dentre as analisadas, oito registraram alta, enquanto apenas cinco tiveram diminuição no preço.

Reflexo do aumento dos preços das frutas na mesa do consumidor

Segundo Osvaldo Silva, aposentado de 80 anos, a alta no preço das frutas vem fazendo com que ele compre cada vez menos uma de suas favoritas: o abacate.

“Sempre que vou à feira, compro abacate, banana e maçã. É uma delícia comer abacate com café, minha esposa adora. Mas, por ele estar muito caro, venho comprando bem menos e escolhendo outras opções para substituí-lo. Parece que nosso dinheiro vale menos a cada dia”, relata.

Razões para a variação dos preços

De acordo com o levantamento feito pelo Dieese/PA, as fortes variações climáticas, ocorridas no ano de 2024, foram determinantes para impactar a produção dos agricultores, o que refletiu no aumento dos preços cobrados nas feiras e supermercados da capital.

Variação dos preços das frutas durante o ano de 2024

Além do balanço mensal, o Dieese/PA também divulgou a lista da variação anual dos preços das frutas comercializadas na capital. Segundo o levantamento, a segunda fruta que teve maior reajuste anual foi o limão, com alta de 57,10%. A tangerina também teve acréscimo elevado no ano, de 45,95%, seguida da laranja pera (37,52%). Uma das frutas mais consumidas, a banana prata, teve reajuste de 12,02%. Já a melancia teve queda de 16,39% e a manda rosa teve redução ainda maior em 2024, de 21,77%.

Comparativo do preço médio das frutas comercializadas em Belém (Novembro - Dezembro de 2024)

Abacate (quilo)

Novembro de 2024: R$ 17,50

Dezembro de 2024: R$ 23,51

Alta de 34,34%

Tangerina (quilo)

Novembro de 2024: R$ 11,77

Dezembro de 2024: R$ 14,42

Alta de 22,51%

Goiaba vermelha (quilo)

Novembro de 2024: R$ 8,95

Dezembro de 2024: R$ 10,08

Alta de 12,63%

Maracujá (quilo)

Novembro de 2024: R$ 11,34

Dezembro de 2024: R$ 12,03

Alta de 6,08%

Acerola (quilo)

Novembro de 2024: R$ 11,71

Dezembro de 2024: R$ 12,29

Alta de 4,95%

Abacaxi (quilo)

Novembro de 2024: R$ 7,55

Dezembro de 2024: R$ 7,85

Alta de 3,97%

Laranja pera (quilo)

Novembro de 2024: R$ 7,97

Dezembro de 2024: R$ 8,21

Alta de 3,01%

Banana prata (quilo)

Novembro de 2024: R$ 7,70

Dezembro de 2024: R$ 7,92

Alta de 2,86%

Melancia (quilo)

Novembro de 2024: R$ 3,52

Dezembro de 2024: R$ 3,47

Redução de 1,42%

Limão (quilo)

Novembro de 2024: R$ 10,55

Dezembro de 2024: R$ 10,29

Redução de 2,46%

Mamão (quilo)

Novembro de 2024: R$ 8,49

Dezembro de 2024: R$ 8,18

Redução de 3,65%

Melão amarelo (quilo)

Novembro de 2024: R$ 6,90

Dezembro de 2024: R$ 6,49

Redução de 5,94%

Manga rosa (quilo)

Novembro de 2024: R$ 11,16

Dezembro de 2024: R$ 9,99

Redução de 10,48%.

(Fonte: Dieese Pará)