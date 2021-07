COHAB- PA divulga edital retificado para o Processo Seletivo Simplificado (PSS)

A Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) divulgou o edital Nº 001/2021 retificado referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o provimento de 37 vagas temporárias. Segundo o novo calendário, as inscrições deverão ser realizadas no horário de 00h00min do dia 03 de agosto de 2021 até às 23h59min do dia 04 de agosto de 2021, exclusivamente por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas ofertadas são para os cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior, com remuneração base de R$ 1.233,61, R$ 2.649,72 e R$ 3.423,44, respectivamente. A distribuição de vagas será feita de acordo com o previsto no edital.

Serão 5 vagas para o cargo de Motorista; 15 vagas para Auxiliar Técnico em Edificações, sendo 1 vaga destinada para Pessoa com Deficiência; 2 vagas para Auxiliar Técnico em Agrimensura; 15 vagas para Assistente Social, sendo 1 vaga destinada para Pessoa com Deficiência.

A previsão é que seja divulgado um edital no referido endereço eletrônico ainda nesta segunda-feira (02) com maiores informações sobre o assunto.