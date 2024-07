Código de Verificação de Cartão: entenda a importância e para que ele serve

Presente em todos os cartões de crédito ou débito, o Código de Verificação de Cartão (CVV), também conhecido como dígito de verificação ou código de segurança, é uma ferramenta de segurança criada com o objetivo de coibir fraudes e tornar as transações bancárias virtuais mais seguras para os consumidores. O CVV funciona como uma espécie de senha que visa autenticar a veracidade de compras realizadas pela internet, junto com outros recursos como o nome do titular do cartão e a data de validade.

Todas as vezes em que o consumidor vai efetuar uma compra online – seja por meio de um aplicativo ou site – é necessário que ele informe o código de verificação para finalizar o pagamento. Na maioria dos cartões, o número pode ter três ou quatro dígitos e ficar na parte de trás do cartão, ao lado ou abaixo da tarja magnética. Também é comum que ao lado da numeração esteja escrito “código de segurança” ou nomenclatura semelhante.

O CVV é um dos principais recursos de segurança usados para tentar combater crimes cibernéticos envolvendo transações bancárias, pois, ainda que uma pessoa roube os dados bancários da outra e tente usá-los para fazer compras, ela não irá conseguir fazer sem o código.

Efetuar compras online, apesar de prático e já habitual por muitos paraenses, é uma atividade que ainda requer uma série de cuidados para evitar cair em ciladas. Pesquisar o histórico da loja ou empresa, verificar comentários de outros clientes e até mesmo consultar o "Reclame Aqui" são algumas atitudes que ajudam a se prevenir contra golpistas online.

Pensando nisso, nós preparamos uma lista com algumas dicas para ajudar os consumidores a se protegerem de possíveis golpes virtuais.

Confira as dicas:

- Mantenha o cartão de crédito ou débito em local seguro;

- Não deixe o número do CPF ou da senha próximo ao cartão;

- Nunca deixe o cartão nas mãos de terceiros sem a sua supervisão;

- Evite emprestar o seu cartão de crédito/débito;

- Não informe o número do CVV a outra pessoa;

- Não envie foto do seu cartão para outras pessoas;

- Busque fazer compras em sites ou aplicativos confiáveis e seguros.