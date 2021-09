Círio de Nazaré deve atrair 30 mil turistas, aponta Dieese; são 50 mil a menos que 2019

Este ano, mesmo com as procissões suspensas, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré deve atrair 30 mil turistas, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese / PA). A expectativa é de que essas pessoas movimentem a economia da capital paraense, com gastos na ordem 11 milhões de dólares em diferentes setores econômicos.

Apesar de parecer alto, o número de turistas e volume de recursos movimentado são bem inferiores aos números do Círio nos anos anteriores à pandemia. Em 2019, por exemplo, mais de 83 mil turistas estiveram em Belém para acompanhar a festividade religiosa, injetando na economia paraense aproximadamente 31 milhões de dólares, segundo informações divulgadas, naquele ano, pela Secretaria de Turismo do Estado do Pará.

Com base na pesquisa do perfil dos turistas, realizada em 2020, pelo Dieese, a maioria dos visitantes vem do Estado do Maranhão (17,2%), seguido de São Paulo (16,1%), Rio de Janeiro (13,4%), Ceará (8,8%), Amazonas (6,7%), Amapá (5,3%), Pernambuco (5,1%), Paraná (3,5%) ,Minas Gerais (2,5%), Rio Grande do Norte (1,8%), Tocantins (0,4%), e outros (19,2%).