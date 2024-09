Círio de Nazaré aquece mercado de semijoias religiosas em Belém 

A pouco mais de um mês para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo de outubro, a preparação para a movimentação da capital paraense durante os festejos da quadra nazarena já impulsiona a economia de diferentes setores de Belém. Um deles é a venda de semijoias e joias religiosas, que é impulsionado pela busca por peças que carregam significado espiritual e cultural.

Além dos terços, peças como escapulários, medalhas, brincos, aneis e pingentes com imagens de santos e santas, símbolos de cruz, espírito santo, paz e afins são alguns dos itens mais procurados pelos consumidores que visitam a cidade durante o Círio e querem levar uma recordação da festividade consigo como forma lembrança e proteção.

Cresce a venda de semijoias e joias religiosas. (Thiago Gomes / O Liberal)

Rafaela Monteiro é gerente administrativa de uma loja especializada em objetos religiosos localizada próxima à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e que tem, entre os mais diversos produtos, as semijoias personalizadas. Ela conta que a empresa se prepara o ano inteiro para atender ao crescimento da demanda durante a quadra nazarena.

“A preparação acontece através de um Planejamento Estratégico Anual, pois é ele que nos norteia. O aumento significativo de devotos na loja neste período se faz necessário também aumentar o estoque para atender a demanda”, comenta Rafaela.

Ainda de acordo com a profissional, a procura pelos itens religiosos com ligação à festividade nazarena começa a aumentar cedo, a partir do mês de maio, com a apresentação do cartaz do Círio pela coordenação da festa.

Segmento de joias cresce no país

O mercado de joias e semijoias religiosas em todo Brasil tem passado por fortes transformações nos últimos anos, também impulsionado pela pandemia de Covid 19, momento em que muitas pessoas acabaram buscando uma maior conexão com o mundo espiritual. Cada vez mais os consumidores estão em busca de peças que ressaltem essa religiosidade e fé.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Joias (ABIJ), o segmento de joias com simbologia religiosa vem crescendo cerca de 8% a cada ano no país. Em Belém, com a chegada de um dos momentos mais esperados pelos paraenses, o Círio de Nazaré, os empreendedores que trabalham com materiais desse tipo esperam um superaquecimento nas vendas.

O paraense Marcelo Monteiro é ourives e empresário do segmento das joias no Pará, ele conta que o período é muito aguardado e gera altas expectativas, com uma previsão de um aumento de até 40% nas vendas das peças relacionadas à religiosidade. “Neste período o mercado paraense sempre aquece em todos os segmentos, o Círio de Nazaré traz muitos turistas para a nossa cidade e com isso as vendas disparam, a ponto de ser considerado o natal dos paraenses”, afirma.

Marcelo Monteiro é ourives e empresário do segmento das joias no Pará. (Thiago Gomes / O Liberal)

Campeões de venda

As campeãs de venda, de acordo com o empreendedor, são as medalhas de Nossa Senhora de Nazaré que são disponibilizadas de diversas formas. Em seguida estão os colares, terços e aneis do Pai Nosso.

“A cada ano nos preparamos para este momento fazendo o nosso estoque durante o ano todo. Nós pertencemos ao ‘Programa Polo Joalheiro’, o qual desenvolve anualmente o Workshop Joias de Nazaré, onde são concebidas coleções temáticas alusivas ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, as coleções seguem o tema do referido ano”, diz.

O especialista explica ainda que os designers que participam do programa colocam suas criações à venda para os produtores de joias, assim a cadeia produtiva de joalheiros disponibiliza as coleções ao mercado local e nacional, no varejo e no atacado.