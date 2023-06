Circuito Pará Negócios inicia nesta sexta, 16, em Belém

O Circuito Pará Negócios, que antecede a Feira Pará Negócios, inicia nesta sexta-feira, 16, e vai até o sábado, 17, na Estação das Docas, em Belém, das 10 às 22h. A expectativa do evento - organizado pela Associação Comercial do Estado do Pará (ACP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - é movimentar mais de R$ 10 milhões na economia local. O objetivo do circuito é preparar empresários, empreendedores, diretores, profissionais e lideranças para os novos desafios da economia, alinhando as estratégias com foco na inovação e sustentabilidade.

No total, 70 empresas estão expondo produtos e marcas, e o evento conta com mais de 15 palestras, além de pitchs de negócios e programação cultural. O vice-presidente da ACP, empresário Isan Anijar, explica que a feira geral já é realizada há mais de uma década no Estado, e agora o circuito é uma inovação da gestão da presidente da entidade, Elizabeth Grunvald.

“É um evento menor, mas não menos importante. É um esquenta, uma prévia do que vai acontecer na Pará Negócios em dezembro. Resolvemos inovar. O foco é fazer networking e fomentar o ambiente de negócios para o empresariado, que é a missão principal da ACP, por isso temos uma parceria forte com o Sebrae, que é voltado para o micro, pequeno e grande empresário. Para visitar a feira é grátis, mas o interessado precisa se inscrever no site da feira, precisa se cadastrar”, afirma. O site é www.feiraparanegocios.com.br.

O tema do circuito é "Inovação e Sustentabilidade", que, segundo Isan Anijar, tem “tudo a ver” com o momento em que o Pará está, se preparando para receber a COP 30, em 2025. Uma das inovações tecnológicas é que este será o primeiro evento da região Norte a contar com inscrição e entrada por meio de reconhecimento facial, destaca o vice-presidente. Para isso, a ACP se uniu com a Kuantum Solutions e Açaí Valley, entidades voltadas para a tecnologia.

O ponto alto do primeiro dia da programação será a palestra do especialista em inovação, criatividade e novas tecnologias Marcos Piangers, às 19h.

O catarinense Piangers é muito conhecido como influenciador e autor do best-seller “O Papai é Pop” (2015), que vendeu meio milhão de exemplares no Brasil, Portugal, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. A obra virou filme homônimo estrelado por Lázaro Ramos e Paolla Oliveira (2022). Fora das redes sociais e da literatura, Marcos Piangers coordenou equipes de transformação digital no Sul do país, administrando operações de games, aplicativos, redes sociais e podcasts, tendo sido cinco vezes palestrante do TEDx, conferência de ideias.

O Pará Negócios é realizado pela Associação Comercial do Pará (ACP-PA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA).

Veja mais:

Sob o tema "Inovação e Sustentabilidade" e a atenção voltada para a responsabilidade social, a edição conta com a parceria da Açaí Valley (Associação Paraense de Tecnologia e Inovação), que vai proporcionar um ambiente tecnológico para as empresas paraenses.

Serão disponibilizados no circuito 67 estandes abrangendo áreas como gestão, empreendedorismo e vendas. O evento também oferece oportunidades de aprendizado e troca de experiências entre as empresas participantes, por meio de palestras, rodadas de negócios e networking. Essas atividades visam estimular a aproximação entre as empresas, contribuindo para o fortalecimento da economia local, estimulando a criatividade e incentivando a busca por soluções sustentáveis no mundo dos negócios.

O cantor Arthur Espindola e convidados serão a atração cultural do Pará Negócios.

Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuita no site oficial do evento. Acesse aqui. Mais informações pelos telefones (91) 4005-3900 e 98210-2666.