10ª Edição da Pará Negócios é lançada em Belém

Com o salão nobre lotado de empresários e empreendedores, a Associação Comercial do Pará (ACP) lançou a 10ª Edição da Pará Negócios, na noite desta terça-feira (16), em Belém. O evento será no Hangar – Centro de Convenções, de 2 a 3 de dezembro, com a feira de exposição de produtos, rodadas de negócios e uma extensa programação técnica com palestras, workshops e mesas redondas, entre outras atividades.

Presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald enfatizou que a Pará Negócios se consolidou no calendário do setor produtivo. “A expectativa é super positiva. O tema inovação e sustentabilidade deve permear toda a programação”, disse ela.

De acordo com a ACP, durante os dias 2 e 3 de dezembro, o principal pavilhão do Hangar, será a vitrine de negócios do estado. “A feira é inclusiva, há empresas de todos os segmentos da economia. Da indústria, comércio, serviços e agronegócios", afirmou Elizabeth Grunvald.

"A ideia é proporcionar para o nosso visitante essa experiência do nosso setor produtivo, com inovação e sutentabilidade, portanto, é uma feira para se informar, contemplar, comprar e fazer negócios. É isso que a gente faz: melhorar o ambiente de negócio”, destacou a titular da ACP.

Mercado deve se preparar para COP 30

Para o diretor superintende do Sebrae, Rubens Magno, presente ao evento de lançamento da Feira Pará Negócios, o momento é de os empreendimentos paraenses se fortalecerem e se prepararem para a possibilidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) ser realizada em Belém, no ano de 2025.

Rubens Magno elogiou a ACP e sua trajetória histórica de 204 anos a favor do ambiente de negócios no Pará. Ele informou que o Sebrae no Brasil tem 50 anos de fundação; no Pará, são 48 anos de atividades. Magno voltou a destacar a importância dos empresários locais estarem prontos para aproveitarem o fluxo de turistas e visitantes, caso a COP 30 ocorra em Belém.

"Será uma oportunidade para todos nós que estamos aqui. Atualmente, 99% das empresas no mercado nacional são micros e pequenas empresas e aqui no Pará a gente tem conseguido chegar com muita alegria aos 144 municípios, saímos de 50 salas do empreendedor para 122 salas. Hoje, 72% das carteiras assinadas, empregos formais no Brasil são por pequenas empresas. O Sebrae está à disposição para trabalhar as pequenas e micros para as oportunidades da chegada da COP 30”, afirmou Magno.

Proprietária da empresa mais antiga no Pará, no ramo de equipamentos e produtos hospitalares, Valda Cardoso afirmou estar otimista com a realização da Fipa 2023.

“Sou empresária da F. Cardoso e Cia Ltda, com 56 anos de atuação, o Shopping da Saúde. Somos distribuidores e atendemos todo o Pará, considerando as redes pública e privada de saúde. Estamos sempre inovando, geramos cerca de 100 empregos diretos, fora os indiretos e a nossa expectativa é a melhor possível para a Feira Pará Negócios. Temos unidades em Belém, Castanhal e Ananindeua”, frisou Valda Cardoso.