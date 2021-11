‘Circuito Pará Negócios 2021' promove palestras e workshops; veja programação

Nos dias 13 e 14 de dezembro, será realizada a terceira etapa do Circuito Pará Negócios 2021, oferecendo oportunidade para capacitar e fomentar o networking entre os participantes, proporcionando uma preparação para enfrentar os desafios do ano de 2022. Realizado pela Associação Comercial do Pará (ACP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e com o Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA), o evento teve a primeira etapa realizada neste mês de novembro, com o Workshop Vendas Extraordinárias, ministrado por Pereira Amorim, voltado à alavancagem de resultados das empresas no período da Black Friday e vendas de final de ano.

Em dezembro, entre os dias 06 e 10, ocorre a segunda etapa, com a realização de uma semana de lives gratuitas, focadas em planejamento e gestão. As lives ocorrerão sempre às 19 horas e serão transmitidas nas redes sociais da ACP. Elas vão abordar temas como: Gestão de Talentos; gestão empresarial e planejamento estratégico; planejamento financeiro; planejamento comercial e planejamento tributário.

Já o evento presencial, marcado para os dias 13 e 14, conta com palestras e treinamentos, além de momentos de network, área de exposição para parceiros estratégicos e apoiadores, e a participação especial do cantor Afonso Capelo, que representou o Pará no programa The Voice Brasil. Também haverá talk show sobre o universo digital com a presença de influenciadores digitais e Youtubers. A programação marca o retorno das atividades do Pará Negócios após dois anos de pandemia

“Todos os encontros estão focados no alinhamento da gestão e visão de negócios, planejamento, estratégia, inovação e ainda foco total na área comercial, tudo isso para que as empresas, empreendedores e suas respectivas equipes possam ter os melhores resultados possíveis no próximo ano, onde acreditamos que o processo de retomada de crescimento deve ser acelerado”, declara Lucio Cavalcanti, superintendente da ACP.

Empreendedor, escritor e palestrante, Geraldo Rufino será o palestrante âncora do dia 13 de dezembro, que tem como tema: Workshop Visão e Gestão Empreendedora. “É uma oportunidade sensacional poder estar presente nesse estado e participar de um evento como o Circuito Pará Negócios, que representa o verdadeiro significado de empreender, ou seja, quando todo mundo assume a responsabilidade e vai para a linha de frente, começando a contagiar, a compartilhar e fortalecer o outro”, declarou.

O segundo dia de evento será voltado para o Workshop de Vendas 5.0, e conta com o treinamento de uma das maiores revelações nas áreas de trainer em atendimento, vendas e gestão de equipes humanizadas H2H, Pereira Amorim. “Estou muito feliz em poder estar realizando um treinamento na capital do açaí e dos negócios. É uma grande honra poder levar para o povo paraense a gestão de equipe e, principalmente, poder contribuir e implantar um padrão de atendimentos de vendas e gestão humanizada H2H, com o foco total no ser humano” afirma Pereira Amorim.

Os ingressos para os dois dias do Circuito Pará Negócios 2021 podem ser adquiridos no sitehttps://www.sympla.com.br/circuito-para-negocios-2021__1416244

Serviço

Circuito Pará Negócios 2021

Data: 13 e 14 de dezembro

Hora: 16h

Local: Belém Hall Eventos

Mais informações: (91) 98210-2666

Veja a programação das Lives

Via Zoom e nas redes sociais da ACP

06/12, às 19h: Live Gestão de Talentos - A Importância das Soft Skills no novo contexto profissional com a participação de Denise Araujo (Empresária, Consultora Especializada na área de Gestão de Pessoas) e Rebeca Barbosa (Psicóloga e especialista em gestão de pessoas).

07/12, às 19h: Live Gestão Empresarial e Planejamento Estratégico com a participação de Hinton Bentes (Gestão Eficiente e Sustentabilidade Financeira) e Antônio Batista (Gestão Estratégica).

08/12, às 19h: Live Planejamento Financeiro com a participação de Igor Montoril (CEO da Saúde Fiscal - Seu Plano Contábil) e Pedro Loureiro (conselheiro suplente do CRA-PA).

09/12, às 19h: Live Planejamento Comercial com a participação de João Azulay (Consultor de negócios e professor universitário) e Mauro Leonidas (Professor, administrador e empresário especialista em MPES).

10/12, às 19h: Live Planejamento Tributário com a participação de Caio Bertine (Advogado, Professor e Escritor) e Eldonclei Passos (advogado).