Ciee promove 'Maratona de vagas' no Pará com 160 oportunidades de estágio e aprendiz nesta quinta

Maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) completa 61 anos de existência e abre as portas para a tradicional “Maratona de Vagas". A data festiva ocorre nesta quinta-feira (20/02) das 09h às 15h, em 88 postos de atendimento espalhados por todo Brasil. No Pará, segundo informações enviadas ao Grupo Liberal, a iniciativa oferece 160 vagas para Belém. Delas, 93 são para estágio e 67 para aprendiz.

A ação presencial reunirá 22,3 mil vagas em 20 estados do país, distribuídas entre programas de estágio e aprendizagem. A expectativa é que, durante o evento, sejam encaminhados jovens e estudantes para aproximadamente 8,2 mil vagas de estágio, 3,4 mil oportunidades no programa de aprendizagem e 10,2 mil chances em processos seletivos públicos.

São Paulo lidera oferta de vagas

O estado de São Paulo concentra o maior volume de oportunidades, totalizando 16,4 mil vagas, sendo 11,6 mil apenas na capital. O Distrito Federal também se destaca, com 1,7 mil vagas de estágio e aprendizagem, seguido por Bahia (662), Fortaleza (408) e Goiânia (355).

Áreas com maior demanda

Segundo levantamento do CIEE, as áreas com mais oportunidades para estágio incluem:

Administração

Direito

Marketing

Contabilidade

Construção Civil

Tecnologia

Comunicação Social

Já no programa de Aprendizagem, os cursos com maior volume de vagas são:

Administração

Vendas

Varejo

Logística

Produção

Como participar?

A ação é gratuita, e os interessados devem acessar este site para localizar a unidade mais próxima. Para cadastrar o perfil, é recomendado ter em mãos:

Comprovante de residência (no nome próprio, dos pais ou parentes próximos)

(no nome próprio, dos pais ou parentes próximos) RG e CPF

Especialistas do CIEE estarão disponíveis para tirar dúvidas e ajudar os candidatos a encontrar oportunidades alinhadas ao seu perfil.

Período com maior número de vagas

De acordo com Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, este é o período do ano com mais oportunidades disponíveis.

"O CIEE acompanha de perto as mudanças no mercado de trabalho e sabe que as vagas de estágio e aprendizagem estão cada vez mais concorridas. Por isso, a Maratona de Vagas surge como uma excelente chance para apoiar os jovens e estudantes que ainda não sabem por onde começar essa jornada. Afinal, este é o momento ideal para dar início a essa busca”, disse.