China concorda em estender trégua tarifária por 90 dias com os EUA

O Ministério do Comércio da China disse nesta terça-feira (12) que estenderia a trégua nas tarifas com os EUA por mais 90 dias, confirmando a medida horas após o anúncio de Washington.

A extensão de Pequim seguiu a ordem executiva de Donald Trump de adiar as tarifas pesadas sobre importações chinesas até 10 de novembro, dando às duas maiores economias do mundo mais tempo para resolver sua disputa comercial.

Veja mais

[[(standard.Article) China detém diplomata veterano que auxiliou na relação com os EUA]]

A trégua tarifária, inicialmente alcançada em abril, estava programada para expirar na terça-feira. A extensão deve temporariamente impedir que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses subam novamente para 145% e que as tarifas da China sobre produtos americanos cheguem a 125%.

O Ministério do Comércio da China disse que a última decisão seguiu as discussões comerciais entre os dois países em Estocolmo. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.