Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

China concorda em estender trégua tarifária por 90 dias com os EUA

Ministério do Comércio chinês disse que a última decisão seguiu as discussões comerciais entre os dois países

Estadão Conteúdo
fonte

Trégua tarifária estava programada para expirar na terça-feira. (Foto: Freepik)

O Ministério do Comércio da China disse nesta terça-feira (12) que estenderia a trégua nas tarifas com os EUA por mais 90 dias, confirmando a medida horas após o anúncio de Washington.

A extensão de Pequim seguiu a ordem executiva de Donald Trump de adiar as tarifas pesadas sobre importações chinesas até 10 de novembro, dando às duas maiores economias do mundo mais tempo para resolver sua disputa comercial.

Veja mais

image Em telefonema, Lula e Xi discutem 'parceria estratégica bilateral' entre o Brasil e a China
Líder chinês informou que enviará "uma delegação de alto nível" à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30)

[[(standard.Article) China detém diplomata veterano que auxiliou na relação com os EUA]]

A trégua tarifária, inicialmente alcançada em abril, estava programada para expirar na terça-feira. A extensão deve temporariamente impedir que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses subam novamente para 145% e que as tarifas da China sobre produtos americanos cheguem a 125%.

O Ministério do Comércio da China disse que a última decisão seguiu as discussões comerciais entre os dois países em Estocolmo. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

TARIFAS

CHINA

TRÉGUA TARIFÁRIA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Margem Equatorial

Petrobras e Ibama entram em acordo sobre Avaliação Pré-Operacional na Bacia da Foz do Amazonas

Avaliação é a última etapa antes da emissão da licença para a perfuração

12.08.25 21h14

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

Economia

Pesca, bioeconomia e agricultura familiar são prioridades para investimentos na Amazônia Legal

Decisão foi tirada na reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), na Sudam, nesta terça-feira (12), em Belém

12.08.25 18h37

Adaptação no mercado

Exportações de madeira do Pará caem 11,57% em comparação ao ano passado

Setor teme efeitos das tarifas americanas sobre produtos brasileiros

12.08.25 12h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda