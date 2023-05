Cerca de 67% já declararam o Imposto de Renda no Pará; saiba os riscos de perder o prazo

A duas semanas do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), cerca de 67% dos contribuintes paraenses já haviam cumprido a obrigação até as 10h desta terça-feira (16), segundo dados da Receita Federal. A estimativa do órgão é de que entre 831,3 mil e 852,9 mil pessoas declarem sua renda - até hoje pela manhã, o número chegava a 570,7 mil.

VEJA MAIS:

Deixar para a última hora pode ter alguns riscos, como explica o contador André Charone. Segundo ele, boa parte dos contribuintes deixa para entregar a declaração perto do fim do prazo estabelecido, e lembra que, neste ano, a Receita não deve estender a data. “Nos últimos anos, por conta da pandemia, houve prorrogações dos prazos, mas não é comum isso acontecer e, muito provavelmente, neste ano não vai ser prorrogado. Muitas pessoas estão confiando nisso”, pontua.

Riscos

Caso o contribuinte perca o prazo, Charone afirma que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) fica pendente de regularização, o que significa que aquela pessoa pode ter problemas para receber, abrir contas em bancos e uma série de outras questões.

Além disso, o contribuinte atrasado - que se encaixa nos quesitos de obrigatoriedade - precisa pagar uma multa com valor mínimo de R$ 165,74 e limite a 20% do valor do Imposto de Renda. Quanto antes emitir a declaração fora do prazo, menor a multa. “Dependendo do que for calculado, pode ser um valor considerável de multa por atraso. A única forma de não pagar é, de fato, entregando na data correta”.

O que pode dificultar a declaração do IRPF para quem está com o tempo curto é reunir os documentos necessários para o envio. Mas, caso o contribuinte não consiga juntar toda a documentação no prazo correto, o contador orienta que ele deve fazer a declaração mesmo assim, de forma incompleta, preenchendo apenas os campos mais necessários. Quando os documentos estiverem em mãos, deve acrescentar na declaração, por meio da retificação.

Ao fazer isso, diz André Charone, o contribuinte não pagará multa. “Você não vai ter nenhum tipo de pendência nesse sentido, porque você enviou a declaração original dentro do prazo, ainda que incompleta, e retificou depois. É uma forma de evitar enviar fora do prazo. Então, se chegou o último dia e você não tem a documentação toda, envia incompleta e depois de alguns dias complementa. Só não pode esquecer de complementar para não cair na malha fina, isso deve ser feito em até cinco ou sete dias após o fim do prazo.

Facilidade

Uma mudança nas regras deste ano que pode ajudar o contribuinte é a opção de “declaração pré-preenchida”, em que a própria Receita já informa os dados do cidadão que já estão em sua base, facilitando a junção de informações - assim, a pessoa precisa apenas checar se aqueles dados estão corretos antes de submeter.

Embora essa ferramenta já tenha sido usada em anos anteriores, agora está sendo mais incentivada pela Receita Federal, até por questões de segurança com aquelas informações, reduzindo a chance de erro e, assim, de entrar na malha fina. Para fazer a importação, é preciso ter uma conta com nível ouro ou prata no site Gov.br.

Entrega da declaração de Imposto de Renda no Pará

Até 10h de 16/5: 570.786 (66,92%)

Estimativa: de 831.311 a 852.903

Como declarar o Imposto de Renda em 2023

Declaração online

Preencha e envie a declaração direto pela internet. Para acessar, você precisará de uma conta Gov.br com nível prata ou ouro. Clique aqui.

Programa de computador

Baixe e instale o programa do imposto de renda no seu computador para preencher e enviar a declaração à Receita Federal. Baixe aqui.

Celular ou tablet

Instale o app disponível na App Store ou Google Play para preencher e enviar a declaração pelo seu celular ou tablet. Baixe aqui.

Principais novidades de 2023

Acesso: Agora você pode autorizar pessoas de forma fácil, para que elas possam fazer a declaração do Imposto de Renda por você, inclusive pelo celular.

Restituição: Quem usar a pré-preenchida ou optar pela restituição via PIX terá prioridade nos lotes de pagamento da restituição.

Pré-preenchida: Novos dados serão recuperados para sua declaração pré-preenchida: bancários, fundos de investimentos, imóveis, doações e criptoativos.

Transparência: Serão divulgados no site da Receita Federal os números de declarações de 2023 recebidas, atualizados a cada hora.

Fonte: Receita Federal