Cerca de 5 mil paraenses poderão sacar a restituição do imposto de renda em fevereiro

Mais de 5 mil paraenses tem direito ao saque da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física no mês de fevereiro. O valor será depositado no dia 29 deste mês e deve ser sacado em até um ano. A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual do IRPF nesta quinta-feira (22). No Estado, esse valor representa mais de R$ 8 milhões destinados a esse pagamento. Dos 5.343 contribuintes aptos a receber a restituição no Estado, cerca de 3 mil são de Belém.

A restituição do imposto de renda é o ressarcimento de um valor que o contribuinte fez a mais do que o necessário, o acerto de contas acontece após a declaração, que é feita anualmente. O valor é calculado com base no salário e varia para cada trabalhador, o modo mais fácil de saber se você tem ou não direito é consultar diretamente com a Receita Federal.

O crédito será disponibilizado para mais de 200 mil pessoas em todo o país, totalizando mais de 300 mil reais destinados aos trabalhadores.

COMO CONSULTAR A RESTITUIÇÃO DO IRPF

• Entre no site da Receita Federal; (www.gov.br/receitafederal)

• Clique na seção do Imposto de Renda e depois na aba “Restituição”;

• Informar os dados solicitados;

As opções são de consulta simples ou completa, se o contribuinte identificar que há alguma pendência na declaração ele pode solicitar uma retificação, corrigindo as informações que estejam equivocadas.

O valor é disponibilizado via conta bancária informada na declaração do imposto de renda de forma direta ou por chave pix, o trabalhador deve realizar o saque em até um ano após o pagamento, se passar desse período, o dinheiro só poderá ser resgatado através de um requerimento feito diretamente com a Receita Federal. Caso a conta bancária esteja indisponível, o valor será depositado em uma conta do Banco do Brasil e o contribuinte deverá reagendar a transferência em meio ao banco.

Se o trabalhador possuir qualquer dúvida a respeito da restituição ele pode entrar nos meios de comunicação da Receita Federal, através do site (www.gov.br/receitafederal) ou do aplicativo para celulares e tablets.