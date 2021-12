Celulares e games aquecem as vendas dos eletroeletrônicos

Deixam-se as televisões e notebooks, adquirem-se celulares e videogames. Assim tem sido o comportamento dos consumidores às vésperas do Natal, no shopping Pátio Belém, localizado no bairro da Campina. Este ano, a expectativa é de que as vendas movimentem R$ 34,3 bilhões no varejo, representando um aumento de 4,3% em relação ao ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A equipe de O Liberal esteve no centro de lojas localizado na avenida Padre Eutíquio e conferiu o grande movimento, que segundo a direção do shopping contabilizou, até o momento, 63 mil pessoas, com a expectativa de atingir 68 mil até o final de 2021. A maioria das lojas especializadas em produtos eletroeletrônico e do setor da tecnolologia tem verificado um crescimento nas vendas. Contudo, o final de semana de promoções do Black Friday apresentou um maior fluxo de saída de produtos como televisores e computadores.

“Hoje foi bem melhor do que semana passada, principalmente dia de segunda-feira é um público diferenciado. Hoje (segunda-feira) deu um público diferenciado, está muito bom. Estávamos preocupados de não ser um dezembro bom, mas tem sido gratificante. Novembro tem sido forte por conta do Black Friday, mas este mês também”, revelou a gerente de uma loja de venda de celulares e serviços de telefonia móvel, Contia Silva, 37. Do horário de abertura do shopping até às 19h30, a empresa comercializou 13 aparelhos celulares. Sobre enfrentamento à concorrência do comércio on-line, a gerente apontou descontos oferecidos na época natalina, mas outros incentivos como a troca de aparelhos têm se mostrado atraentes.

Os games têm se mostrado uma tendência da época. Em outra loja localizada no térreo, o gerente Kley Siqueira, 46, avalia um pouco do comportamento dos consumidores. “Para esse período, as televisões e notebook tendem a fica de lado, diferente de equipamentos de áudio, como fone e caixa de som, e os jogos, têm tido mais espaço na preferência”, disse. “Mouse game, headset e console têm sido muito adquiridos. Um conjunto de computador-game, teclado, tela, mouse e poltrona sai uma média de R$ 8 mil”, assegura o lojista.

A técnica em licenciamento em torre de telefonia, Priscila Souza, 38, foi uma das que investiu em um aparelho celular, mas como presente à namorada, que já conferiu a qualidade do aparelho e disse não abrir mão da loja física para olhar o produto de perto. “É um presente para minha namorada, e ela veio logo para não reclamar depois. Pela internet é bom, mas confio estar presente”, afirmou. A técnica garantiu o presente, mas antes pesquisou e o preço teria ficado em conta devido a aceitação do antigo aparelho como desconto.

"A gente trabalha com eletrônicos em geral, estamos preparados, mas não saiu como esperado até agora, estamos sentido o baque. Cotudo, acreditamos que vai melhorar. Estamos com um mix de ofertas, mas a demanda ainda não está como esperado", analisou Roberta Fernandes, 42. "Estamos como desconto de 25% a partir de amanhã e investindo em publicidade", disse.