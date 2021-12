Ceasa realiza Varejão de Fim de Ano com preços de frutas e verduras mais em conta

Nos dias 22, 23 e 24 e também, na virada do dia 30 para o dia 31 será realizado na Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa), o Varejão de Fim de Ano, uma ótima oportunidade de montar uma mesa farta, gastando cerca de 30% a menos do que os valores praticados no mercado geral.

Os varejões trazem cores e sabores nos boxes e "pedras". São ameixas frescas, ameixa seca com semente, amêndoa, amora, avelã, caqui, castanha portuguesa, cereja, damasco, damasco seco, figo seco, frutas cristalizadas, kiwi, maçãs diversas, lichia, morango, nozes, pera, uvas diversas, romã, tâmara, entre outras frutas da estação, além do bacalhau do porto, filé e bacalhau saith.

No mercado, a variedade de verduras e legumes como batata-doce, beterraba, pepino, cenoura, mandioca, pimentão, abóbora, abobrinha, cará, cenoura, ervilha, fava, inhame, mandioquinha, farinha, rabanete, alcachofra, brócolis e couve-flor, cheiro verde, alface, cebola, molhos, estão à disposição dos clientes.

A Ceasa é um espaço de distribuição de hortifrutigranjeiros de qualidade e com valores diferenciados. O mercado funciona de 21h até as 9h e na virada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, a programação vai até antes da virada do ano novo.

“Entre os produtos, 18% são regionais, 81% de outros Estados e 1% de outros países. Para ter acesso a toda a variedade comercializada, o consumidor terá a seu favor um esquema de segurança pública, de saúde, e trânsito. Seguimos o decreto em vigor quanto à fiscalização de vacinação e para acessar os espaços administrativos é necessária a apresentação do passaporte de vacinação. Para comprar no mercado central, seguimos o procedimento realizado nas feiras e supermercados. Além da segurança da saúde, teremos o apoio do Detran e da Polícia Militar que estará ostensivamente fazendo a proteção dos nossos visitantes e permissionários”, afirma José Scaff Filho, presidente da Ceasa.

Serviço:

Varejão de Fim de Ano da Ceasa

- Virada dos dias 22, 23 e 24 de dezembro, antes do Natal.

- Virada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, antes do ano novo.

- Horário: das 21h às 9h da manhã.