Catar volta a importar carne bovina do Brasil após caso atípico de 'Vaca Louca'

O Catar voltará a importar carne bovina do Brasil. O anúncio, feito nesta terça-feira (30), chega três meses após o país árabe restringir a importação do produto, quando um caso atípico de encelafopatia espongiforme bovina – conhecida popularmente como 'mal da vaca louca' – foi registrado em Marabá, na região sudeste do Pará, em fevereiro deste ano. À época, países como China, Rússia, Palestina, Cazaquistão e Tunísia chegaram a barrar a importação, retirando a restrição ao longo das semanas seguintes, a partir da contraprova apresentada pelo governo brasileiro. O Catar era o único país que ainda mantinhan a medida em vigor.

O governo brasileiro recebeu a notícia com satisfação, destacando a importância da relação comercial com esses países. O Catar importou US$ 36,9 milhões em carne bovina do Brasil em 2022, o equivalente a 6 mil toneladas do produto. Entre janeiro e março de 2023, o fluxo comercial entre os dois países foi de US$ 231,6 milhões. A carne bovina representou cerca de 75% do total exportado pelo Brasil.

“O anúncio, que se soma à recente reabertura dos mercados na Tunísia, na Palestina e na Rússia, representa a plena normalização do comércio do produto com o Catar. Diferentemente da forma clássica da enfermidade - conhecida como “mal da vaca louca” -, a forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino, não representa risco à saúde pública e, tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA)”, atestaram os ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores nesta terça-feira.