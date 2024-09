Casa Brasileira e Espaço Home decor abre espaço para novidades no mundo de móveis e decoração

Belém ganhou uma nova loja de decorações e projetos de interiores que fica localizado no centro de Belém, no bairro do Umarizal. A Casa Brasileira e Espaço Home Decor são dois espaços em um que proporciona inovação e reposicionamento de marca no mercado paraense.

Natália Souza é uma das diretoras do espaço e explica que a ideia é proporcionar aos clientes a oportunidade de adquirirem por meio do Home Decor os móveis soltos , os quais promovem elegância e sofisticação para os espaços. Já a Casa Brasileira é o espaço dos planejados e modulados.

"Aqui no nosso espaço nós conseguimos atingir diferentes tipos de clientes. O primeiro e segundo andar do nosso espaço fica reservado para a Casa Brasileira e o último andar para o Home decor", explica Natália Souza.

O Espaço Home Decor surge na Casa Brasileira como forma de proporcionar inovação e elegância das casas e demais estabelecimentos. "Nós trabalhamos com peças assinadas, mas também com peças que agradam diferentes públicos", acrescenta.

Sobre os móveis e tendências, Natália destaca que no momento o público está comprando tons amadeirados junto com a parte lisa, que é chamada de melamínicos."Estamos com uma pegada mais limpa, mais clean e com menos volume", pontua a diretora.

Natália Souza e Alan Feio

Alan Feio, que também é diretor da Casa Brasileira e Espaço Home Decor, explica que a ideia é unir dois segmentos: móveis planejados e móveis soltos. Sendo uma forma de o cliente ter a possibilidade de mobiliar a casa. "Aqui ele tem a possibilidade de fazer uma mobília completa e atender a todas as etapas do processo de interiores.. Nosso diferencial está na qualidade, preço justo e pós-venda", pontua Alan.







O espaço funciona de segunda a sexta de 8h30 às 19h e aos sábados de 8h30 às 13h.