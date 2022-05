Decoração do quarto influencia no desenvolvimento infantil?

Autonomia é a habilidade de tomar decisões por conta própria e encarar os desafios com independência e de maneira saudável e responsável. Essa capacidade deve ser construída gradualmente, desenvolvendo-se ao longo da vida das crianças e garantindo as condições e ambientes adequados para que sejam adultos independentes.

A independência e a autoconfiança são essenciais para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Cuidados excessivos e adultos tomando todas as decisões dificultam o processo de realizar tarefas sozinhas. Ensinar e permitir que a criança encontre soluções para situações desafiadoras desde cedo, estimulam o pequeno a realizar atividades sozinho.

A autonomia dos pequenos deve ser desenvolvida em todos os ambientes em que eles estejam inseridos. Seja em casa ou na escola, o ideal para o bom avanço e aperfeiçoamento das habilidades e construção da independência infantil é que os espaços sejam construídos pensando especialmente em como a criança vai interagir e explorar o ambiente.

Em casa, o primeiro e mais bem planejado ambiente para a chegada de um bebê deve ser o quarto, já que é lá que ele vai passar boa parte do seu tempo e começar a desenvolver sua autonomia. O espaço deve ser pensado como uma forma de estimular a independência da criança ao explorar o ambiente, respeitando seu processo de aprendizagem e descobertas, sem a necessidade da intervenção dos pais.

Berço precisa garantir a segurança e autonomia da criança (Reprodução / Formosa)

O pequeno deve ser capaz de levantar sozinho, alcançar seus brinquedos, deitar e sair da cama, etc. Nessa fase, é importante que o bebê durma em um berço seguro e próximo aos pais, mas é importante que seja um local que permita objetos lúdicos, luzes e brinquedos pendurados.

O incentivo à leitura deve começar desde cedo e o ideal é que os livros fiquem acessíveis, para que a criança tenha liberdade para interagir com as texturas, cores e formatos. Uma boa opção é utilizar prateleiras que deixam os objetos visíveis e em seu alcance e, o mais importante, instalá-las na altura da criança para que seja de fácil acesso.

Móveis podem auxiliar a organizar livros e brinquedos, dando autonomia para a criança (Reprodução / Formosa)

Instalar uma barra de apoio no quarto do bebê é uma forma de auxiliar a movimentação nos primeiros meses. Fixada na parede e na altura adequada, a barra possibilita que a criança fique em pé e passe a se sentir mais seguro com esses movimentos até começar a caminhar.

O quarto deve ser adaptado conforme o crescimento da criança, para que o aprendizado seja constante. A autonomia se inicia nos primeiros anos da criança e ganha força a partir dos dez anos de idade. Nessa fase, o pequeno tem uma influência direta na decoração. Então é importante conversar mais com ele, escutar suas opiniões, considerar seus gostos e deixar ele participar da escolha das cores e objetos.

Decoração e móveis para um quarto infantil em todas as fases da infância podem ser encontrados no Formosa e podem ser entregues diretamente na sua casa.