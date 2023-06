Carro mais rebaixado do mundo? Automóvel italiano faz sucesso nas redes sociais

Um automóvel azul surpreendeu os usuários das redes sociais nesta segunda-feira (26) pela estética rebaixada. Porém, não se trata de meramente um carro rebaixado: a lataria do veículo praticamente encosta no chão, com pequenas rodinhas que possibilitam a locomoção do automóvel.

Apesar de não haver confirmação oficial, usuários do Twitter já discutem se é automóvel é o carro mais rebaixado do mundo.

Veja o vídeo:

Bloggers from Italy have crafted the world's most lowered car - so much so, it's practically stuck in its own textures. pic.twitter.com/hU7HsDyaxM