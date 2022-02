Carnaval: cerca de 34 mil passageiros devem embarcar no Terminal Rodoviário de Belém

Cerca de 34 mil passageiros devem embarcar no Terminal Rodoviário de Belém no período de Carnaval, segundo estimativa da empresa que administra o espaço, a Sinart. O número previsto é aproximadamente 20% maior do que o registrado em 2019.

A menos de uma semana para o começo do período festivo, o movimento, apesar da expectativa da Sinart, ainda não é considerado intenso, afirmam os atendentes dos guichês das empresas que operam no terminal.

Saiba quais são os destinos mais procurados pelos paraenses no Carnaval

No Pará, os destinos mais procurados são Mosqueiro, Vigia, Cametá, Bragança, Marudá e Curuçá.

Fora do Estado, as capitais São Luís (MA), Salvador (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ) estão entre as principais rotas dos foliões.

Funcionários relatam queda no movimento

Há dois anos trabalhando em uma empresa de vans, Rosane Ferreira garante que a demanda aumenta consideravelmente mais próximo ao final de semana. Atendendo em uma empresa de micro-ônibus há três anos, Kelly Xavier contabilizou cerca de 300 passagens vendidas somente nesta quarta-feira (23). “Os destinos são mais Acará e Cametá. Para Vigia, que sempre era [um destino] muito procurado, por exemplo, caiu bastante a procura. Vamos ver no final de semana se melhora”, diz Kelly.

Com opções para quase 40 destinos, a demanda na empresa onde Adamor Estumado trabalha, que opera somente com ônibus convencionais, também foi considerada abaixo da média de anos anteriores. “A procura aumenta mais na véspera [do Carnaval]. Aqui, as pessoas procuram muito passagem para Cametá, Salinas, Bragança e Mocajuba. Mas, realmente, [o movimento] ainda está muito fraco”, finaliza.

Dona Maria de Santana, de 58 anos, passou pelo terminal para comprar sua passagem para passar o feriado em Salinas. Ela conta que não vai viajar durante o Carnaval, mas deve aproveitar os dias para resolver questões pessoais. “Eu moro aqui [em Belém], mas tenho família, tios, primos lá na cidade [de Salinópolis], e estou querendo construir uma casa. Já tenho o terreno, então vou lá para ver como posso começar a construir”, conclui.

Preço das passagens continua o mesmo, aponta Dieese

De acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em relação ao Carnaval de 2021, as passagens continuam com o mesmo valor. Já as passagens interestaduais tiveram um aumento de 25,12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Combustível vai pesar no bolso de quem viaja

Ainda segundo o balanço do Dieese, vai sair mais caro viajar de carro, já que o litro da gasolina, até a semana passada, estava custando R$ 6,664 nos postos da capital, com preços variando entre R$ 6,550 a R$ 6,899. O litro do Óleo Diesel (S-10) estava custando em média R$ 6,012, com o menor preço encontrado em R$ 5,620 e o maior a R$ 6,399; já o litro do Etanol estava custando em média R$ 6,145, e o menor preço encontrado foi de R$ 5,499 e o maior R$ 6,599.