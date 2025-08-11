Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Caravanas promovem negociação de débitos de energia e troca de lâmpadas

Iniciativa busca facilitar o acesso a benefícios e regularizar a situação dos consumidores junto à distribuidora

Thaline Silva*
fonte

As caravanas incluem serviços de troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento das faturas por cartões de débito, crédito ou PIX (Divulgação)

A Equatorial Pará promove, nesta semana, caravanas de atendimento nos bairros de Outeiro e Ananindeua com o objetivo de facilitar a negociação de débitos em contas de energia elétrica. A iniciativa oferece condições especiais para clientes com pelo menos três faturas em atraso, que devem comparecer munidos de RG, CPF e as contas a serem negociadas.

Cada atendimento será individualizado, com análise personalizada de cada caso. Além da renegociação, o programa inclui a troca gratuita de lâmpadas convencionais por modelos LED, que são mais econômicos e eficientes. Também está disponível o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede desconto de até 100% para consumo mensal de até 80 kWh, mediante inscrição atualizada no CadÚnico, apresentação do NIS ou BPC, documentos pessoais e conta de energia no nome do titular.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a ação visa aproximar a distribuidora da comunidade, oferecendo soluções que auxiliem os consumidores na regularização das contas e na economia de energia.

O serviço será oferecido nos seguintes locais e horários:

  • Outeiro
    Local: Associação dos Moradores do distrito de Icoaraci (Av. Nova República I, nº 04, Água Boa - Praia do Barro Branco)
    Período: 11 a 14 de agosto
    Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h

  • Ananindeua (Centro)
    Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Rua Cláudio Sanders, nº 102)
    Horário: 8h às 12h

  • Ananindeua (Levilândia)
    Local: Associação dos Moradores do Residencial Maguariaçú (Avenida Ananin)
    Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h

Nos três pontos, os serviços incluem troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento das faturas por cartões de débito, crédito ou PIX.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

.
