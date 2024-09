Caravana oferece descontos na conta de luz e troca de lâmpadas

Até o dia 27 de setembro, ocorre em Belém e Ananindeua a E+ Caravana Equatorial, oferecendo a oportunidade de inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica. Esse benefício garante até 65% de desconto nas contas de luz para clientes de baixa renda. Em Belém, a ação ocorre no bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, enquanto em Ananindeua, o atendimento é realizado no centro da cidade. Além do cadastro na Tarifa Social, a programação no Maracacuera também inclui negociação de dívidas, substituição de lâmpadas convencionais por modelos de LED, além de outros serviços normalmente oferecidos nas agências da Equatorial.

Para se inscrever na Tarifa Social, é necessário comprovar renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, estar cadastrado no CadÚnico, com o NIS ou BPC atualizados, e apresentar documentos como RG, CPF e uma conta de energia da residência beneficiada.

Troca de lâmpadas

O Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia oferece aos clientes a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que proporcionam até 80% de economia na iluminação residencial. Para efetuar a troca, o titular da conta deve apresentar RG, CPF e estar com os pagamentos em dia. Cada cliente pode trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de dívidas

Os consumidores que possuírem pelo menos três faturas em atraso ou que estejam com parcelamento ativo podem participar da negociação de débitos. Cada caso será analisado individualmente, e para participar é preciso levar documento de identificação com foto, RG, CPF e as faturas pendentes.

Veja os locais e datas

1 - **E+ Caravana – Icoaraci (Maracacuera)**

- Onde: Associação de Moradores do Residencial Quinta dos Paricás (Casinha da Rua Quatro)

- Quando: 23 a 27 de setembro

- Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

- Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, cadastro na promoção "Energia em Dia" e negociação de débitos

2 - **E+ Caravana - Ananindeua (Centro)**

- Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Rua Cláudio Sanders, Nº 102)

- Quando: 23 a 27 de setembro

- Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

- Serviços: Cadastro na Tarifa Social e cadastro na promoção "Energia em Dia"