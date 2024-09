Caixa Econômica oferta imóveis em Belém com até 52,46% de desconto; confira

A Caixa Econômica Federal oferta imóveis em Belém com condições especiais para aquisição, com descontos de até 52,46%. Dentre as modalidades de compra disponíveis no site da instituição, a reportagem encontrou três imóveis para venda online e mais seis para venda direta online. Confira aqui.

O imóvel com maior desconto é um galpão que custa R$ 453 mil, mas fica a R$ 215,3 mil no site. Ele fica localizado na Passagem Benjamim, nº 73, acesso pela Rodovia Transcoqueiro, na Cabanagem.

Já no Conjunto Ariri há uma casa com quatro quartos no valor de R$ 212 mil - com o desconto de 43,33%, sai a R$ 120,1 mil. Há uma vaga de garagem no imóvel, que fica na Rua T25, N20, quadra 52, lote 20, no distrito do Bengui, no Coqueiro.

Com 40% de desconto, passando de R$ 316 mil para R$ 189,6 mil, é ofertada ainda uma casa com dois quartos, de 230 metros quadrados, na Rua São Jorge, nº 68, no distrito de Mosqueiro.

Vários imóveis têm um desconto de 35,4% no site da Caixa. Por exemplo, uma casa de 222,56 metros quadrados, com quatro quartos e duas vagas de garagem, custava R$ 1,1 milhão, mas fica a R$ 716,4 mil pela instituição. A residência está localizada no Conjunto Cidade Jardim II, na Rua Augusto Montenegro, nº 6955, N11, no Parque Verde.

Outra opção com o mesmo percentual de desconto é uma casa de um quarto no bairro de Águas Lindas, na Rua Osvaldo Cruz, quadra 5, lote 39, no Verdejante I. O valor de avaliação é de R$ 270 mil, mas o mínimo fica em R$ 174,4 mil.

No Castanheira, há também uma casa de um quarto, cujo valor com desconto cai de R$ 149 mil para R$ 96,2 mil - a residência está localizada na Rua Mariano, nº 22.

Há também uma possibilidade no bairro do Marco: uma casa de três quartos, com uma vaga na garagem. O valor, que era de R$ 255 mil, está R$ 164,7 mil pela Caixa, e o imóvel fica na Passagem Lauro Martins, nº 2080.

Por último, o site mostra uma casa de quatro quartos que tem 26,22% de desconto, passando de R$ 564 mil para R$ 416,1 mil, na Rua Viracopos, nº 9, quadra C, lote 9, em Maracangalha, no Conjunto Residencial Val-de-Cans.

A venda online consiste em apresentar uma proposta de compra na página do imóvel disponibilizada pela Caixa, no tempo restante indicado por um cronômetro. A proposta vencedora será a de maior valor no momento em que a contagem zerar, ou a primeira após o término do prazo.

Como comprar imóveis da Caixa

A Caixa informa que é possível utilizar subsídio, financiamento habitacional ou recursos do FGTS para fazer uma proposta de compra. A aprovação de crédito é feita por uma empresa correspondente bancária ou em uma agência da Caixa, onde será feita a análise de risco.

A instituição também orienta que a pessoa interessada na compra escolha um corretor credenciado ou imobiliária para lhe assessorar no processo.

Ao entrar na disputa, é possível verificar detalhes do imóvel desejado: quantidade de cômodos, tamanho das áreas externa, privativa do terreno, e o valor em que o imóvel está avaliado, já com indicação do desconto. Um prazo para análise das propostas será informado.

Após essa data, o resultado será divulgado no site da Caixa (nos casos de Venda Online), ou no site do leiloeiro (nos leilões e licitações abertas). As instruções para pagamento também serão informadas junto ao resultado.

Imóveis disponíveis em Belém pela Caixa

Venda online

Conjunto Ariri

Valor de avaliação: R$ 212.000

Valor mínimo de venda: R$ 120.140,40 (desconto de 43,33%)

Casa de 4 quartos e 1 vaga de garagem

Número do imóvel: 844440237102-0

Carananduba, Mosqueiro

Valor de avaliação: R$ 316.000

Valor mínimo de venda: R$ 189.600 (desconto de 40%)

Casa de 230 m², com dois quartos

Número do imóvel: 155551988988-0

Conjunto Residencial Cidade Jardim II

Valor de avaliação: R$ 1.109.000

Valor mínimo de venda: R$ 716.414 (desconto de 35,4%)

Casa de 222,56 m², com 4 quartos e 2 vagas de garagem

Número do imóvel: 144440752358-0

Venda direta online

Cabanagem

Valor de avaliação: R$ 453.000

Valor mínimo de venda: R$ 215.349,83 (desconto de 52,46%)

Galpão

Número do imóvel: 000001000477-1

Verdejante I

Valor de avaliação: R$ 270.000

Valor mínimo de venda: R$ 174.420 (desconto de 35,4%)

Casa de 1 quarto

Número do imóvel: 144440345270-0

Castanheira

Valor de avaliação: R$ 149.000

Valor mínimo de venda: R$ 96.253,99 (desconto de 35,4%)

Casa de 1 quarto

Número do imóvel: 155552050104-1

Marco

Valor de avaliação: R$ 255.000

Valor mínimo de venda: R$ 164.730 (desconto de 35,4%)

Casa de 3 quartos e 1 vaga de garagem

Número do imóvel: 144440110546-9

Conjunto Residencial Val-de-Cans

Valor de avaliação: R$ 564.000

Valor mínimo de venda: R$ 416.119,20 (desconto de 26,22%)

Casa de 4 quartos e 2 vagas de garagem

Número do imóvel: 144440144451-4

Fonte: Caixa Econômica Federal