Canadá: Québec abre 217 vagas para profissionais brasileiros; veja

A província de Québec, no Canadá, está à procura de profissionais brasileiros para atuar no país. As áreas buscadas são tecnologia, games, saúde e manufatura/usinagem. São 217 vagas em 11 empresas.

As inscrições, em francês, são gratuitas e estão abertas até o dia 17 de janeiro. Há oportunidades para programadores, arquitetos em segurança da informação, engenheiros, artistas de cenários de games, enfermeiros, cuidadores, moldadores e torneiros, entre outras.

Os salários são negociados com as empresas, e as condições de trabalho são iguais às dos funcionários canadenses.

As empresas participantes são: Bain Magique, Beenox, Investissement Québec, Les Ressources Intermédiaires Salutem, LGS, Mégatech, Recrutement Santé Québec, Résidence Côté inc, Trisotech, Unicorn Powered e Victrix.

O processo seletivo está sendo feito pela Québec International, agência de desenvolvimento econômico da cidade de Quebec, com apoio do Ministério da Imigração local.

Devido à pandemia, a Québec International orienta que os candidatos se informem sobre os procedimentos adotados no Canadá nos sites oficiais dos ministérios de Imigração do Canadá e de Québec, em francês.

Inscrições

O candidato deve se inscrever no site www.quebecnacabeca.com, criar um perfil online com suas qualificações e se habilitar para sua vaga de interesse. Não há limite de idade.