Campos Neto: ‘Temos que ter mais boa vontade com o governo’

Em evento do BTG Pactual nesta terça-feira (14), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os investidores precisam ter mais boa vontade com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e ser menos apressados em suas avaliações.

"O investidor é muito apressado, é muito afoito, e acho que precisamos ter um pouco mais de boa vontade com o governo", disse. Ele ressaltou a boa vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seguir um arcabouço fiscal com disciplina.

No entanto, Campos Neto reconheceu que a mudança das expectativas para a economia ocorreu por um aumento de prêmios de risco, o que impactou a precificação dos juros futuros.

Ele lembrou que o governo está instalado há apenas 45 dias e que, até dezembro, o cenário-base do BC indicava uma inflação que convergia à meta, mesmo com quedas da taxa Selic a partir de junho.

A declaração foi uma resposta a uma pergunta do CEO do banco, Roberto Sallouti, que questionou o que seria necessário para se retornar ao cenário visto em dezembro, quando se esperava uma redução dos juros a partir do segundo trimestre.