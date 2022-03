Campanhas de renegociação de dívidas seguem até o fim do mês

No mês de março, duas campanhas de renegociação de dívidas estão sendo realizadas, alcançando consumidores inadimplentes nos mais variados segmentos. Elas tiveram início nesta segunda-feira (7) e seguem até o dia 31 deste mês. A primeira campanha, o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Outra campanha é o Feirão Serasa Limpa Nome.

Mutirão de Negociação e Orientação Financeira

A campanha é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e as Diretorias de Proteção ao Consumidor (Procons) de todo o país. Por meio dessa iniciativa, é possível negociar dívidas com mais 160 bancos e financeiras por meio do portal Consumidor.gov.br ou diretamente com o banco em questão.

Para negociar, é preciso se cadastrar no consumidor.gov.br. As dívidas possíveis de serem negociadas são as de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito. Não serão aceitas negociações de contratos que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis, ou que estejam com as parcelas em dia. Várias dívidas podem ser negociadas ao mesmo tempo durante a campanha. Só que, para isso, será preciso abrir uma negociação com cada empresa para a qual o consumidor deve. Basta entrar na plataforma consumidor.gov.br, descobrir se a empresa participa da iniciativa e abrir um pedido de negociação com ela.

Feirão Serasa Limpa Nome

O feirão oferece negociação de dívidas com até 99% de desconto. No total, mais de 33 milhões de pessoas poderão renegociar suas dívidas com mais de cem empresas este mês, de bancos a empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos. Por enquanto, o atendimento será 100% digital, mas a Serasa estuda a possibilidade de realizar um evento presencial. Basta acessar o site www.serasa.com.br e apertar em “Consultar CPF”, para ver os descontos do Feirão.

Economista dá dicas

Na opinião do economista Genardo de Oliveira, para quem está endividado ou inadimplente, essas campanhas são ótimas oportunidades, por causa dos descontos, que podem chegar a 99%, dependendo do caso.

”Para muitas pessoas, é um sinal de recomeço e de reestruturação financeira e familiar. É uma possibilidade de acesso aos múltiplos prestadores de serviços e comércio; os bancos, magazines, empresas telefônicas e demais comércios abriram esta oportunidade única de negociação".

Oliveira dá dicas para quem vai buscar as campanhas. "Recomendo que os consumidores priorizem as dívidas essenciais e olhem para as de maior valor, pois no acordo elas se tornam mais viáveis. O acordo tem sua importância quando o pagador tem a possibilidade de honrar todas as dívidas comprometidas, se for possível no momento presente. Isso libera a possibilidade de crédito e acesso aos empréstimos no futuro próximo”, avalia.

Especificamente em relação a dívidas com bancos, o principal cuidado a ser tomado são nos juros compostos e suas projeções. Neste caso, Genardo indica que a pessoa solicite ao gerente uma projeção do acordo, para torná-lo pagável pelo devedor. Pode até ser feita a formalização de uma carta ao responsável maior do banco. Na maioria dos casos de dívida por consignação, o economista recomenda tanto o acordo como a carta, pois os valores crescentes e exponenciais dos juros compostos são anulados e não contam mais quando realizado o pagamento da dívida.

Porém, Genardo afirma que não é interessante passar novamente por este tipo de situação, e por isso é ideal manter um orçamento pessoal ou familiar organizado.

“O segredo é não ultrapassar o seu limite de ganho mensal. Esquecer os limites dos cartões e não pagar as margens mínimas mensais. Geralmente viram grandes bolas de neve”, orienta.

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome

Quando: 7 a 31 de março

Onde: online, pelo www.serasa.com.br/limpa-nome-online

Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira

Quando: de 7 a 31 de março

Onde: online, pelo meubolsoemdia.com.br/Materias/mutirao-da-negociacao