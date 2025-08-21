Capa Jornal Amazônia
Câmara aprova urgência do projeto que amplia isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana

Projeto garante isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, em votação simbólica, o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário da Casa.

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema.

O relator do projeto é o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu na manhã desta quinta-feira.

21.08.25 13h18

