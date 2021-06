Calendário: novos profissionais recebem auxílio de R$ 500 a partir desta sexta no Pará

Um novo calendário de pagamento de R$ 500 do Renda Pará começa nesta sexta-feira (18), para os nascidos em janeiro e fevereiro. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho durante cumprimento de agenda no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, nesta quarta-feira, 16. As informações são da Agência Pará.

Agora o pagamento do benefício abrange taxistas, mototaxistas, motofretistas, motoristas de van, de transporte escolar e de aplicativo que estejam em situação de vulnerabilidade.

Segundo Helder, o benefício, que tem cota única, apoia as categorias que mais perderam renda nesse período de pandemia, “ajudando trabalhadores e trabalhadoras a dar continuidade na prestação de serviços à nossa população”.

O calendário de pagamento segue de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

Segundo Inocencio Gasparim, titular da Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (Seaster), o Estado tem garantido ações emergenciais voltadas aos segmentos mais atingidos pela crise sanitária. “O pacote econômico voltado para programas de transferência de renda, mantém as atividades básicas, o consumo, a compra de gêneros alimentícios, contribui na injeção da economia e na geração de renda à população. Essa nova rodada de benefício é fruto do compromisso deste governo com a população paraense, em especial aos mais vulneráveis", disse.

Calendário de pagamento

18 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro

21 de junho – nascido em março e abril

22 de junho – nascidos em maio e junho

23 de junho - nascido em julho e agosto

24 de junho – nascidos em setembro e outubro

25 de junho - nascido em novembro e dezembro