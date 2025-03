Caixas de bombom e tabletes de chocolate estão até 31% mais caros na Páscoa de 2025

As caixas de bombom e os tabletes de chocolate, alternativas buscadas por quem tenta economizar na Páscoa, sofreram reajustes expressivos em Belém a pouco menos de um mês para o feriado de 2025. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), entre os dias 24 e 27 de março, mostra que os aumentos chegam a mais de 30%, percentual muito superior à inflação de 5% registrada nos últimos 12 meses.

Com os ovos de Páscoa mais caros este ano, muitos paraenses têm recorrido às caixas de bombom e aos tabletes de chocolate como alternativa de presente. No entanto, esses produtos também apresentaram aumento nos preços, conforme apontam as pesquisas realizadas pelo Dieese/PA nas maiores redes de supermercados e lojas de departamentos da Grande Belém.

As variações nos preços atingem até 31,46%, a depender da marca e do tipo de produto. De acordo com o Dieese, fatores como o impacto das mudanças climáticas na produção do cacau e o aumento no custo das embalagens explicam parte do encarecimento.

🍫 Veja os preços médios das caixas de bombom

- Garoto (250g): R$ 16,27 — aumento de 23,91% em relação ao preço médio de R$ 13,13 no ano passado.

- Nestlé Especialidades (251g): R$ 15,04 — alta de 5,92% frente aos R$ 14,20 de 2024.

- Lacta Grandes Sucessos (250g): R$ 16,68 — reajuste de 12,93% sobre os R$ 14,77 do ano anterior.

Tabletes também ficaram mais caros

A pesquisa também identificou aumento nos tabletes de chocolate, produtos bastante procurados nesta época:

- Garoto (80g): R$ 8,65 — acréscimo de 31,46% em relação aos R$ 6,58 do ano passado.

- Nestlé (80g): R$ 9,05 — aumento de 15,88% sobre os R$ 7,81 de 2024.

- Lacta (80g): R$ 8,38 — variação de 1,95% comparada aos R$ 8,22 anteriores.

Pesquisa de preços ainda é a melhor saída

Apesar dos aumentos, as caixas de bombom ainda atraem bastante o bolso dos consumidores por oferecerem preços mais acessíveis do que os ovos de Páscoa. O Dieese alerta, no entanto, para a variação entre os estabelecimentos. Segundo o órgão, as diferenças podem ultrapassar 20%, o que reforça a importância de pesquisar antes de comprar.

“Com a proximidade da Páscoa, é possível que os preços se equilibrem e surjam promoções. Mas enquanto isso não acontece, o ideal é pesquisar bastante”, orienta Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA.