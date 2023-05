Caixa investe quase meio bilhão de reais na construção de casas no Pará em 2022

Em 2022, a Caixa investiu R$ 53,5 bilhões no Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. O programa contratou 367.118 unidades habitacionais no país. Dessas, 3.755 foram contratadas no Pará, um investimento total de R$ 495,5 milhões.

Os dados estão no Caderno dos Estados, produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), e lançado na última terça-feira (16).

A pesquisa atendeu pedido da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

De acordo com o levantamento, só em dezembro de 2022, 1.370.323 famílias do estado foram beneficiadas com o Auxílio Brasil. O valor médio do benefício foi de R$ 608,98 e o total transferido no estado foi de R$ 803,9 milhões. O programa foi criado em 2021 em substituição ao Bolsa Família, que retornou na atual gestão do governo federal.

Bancos privados não têm financiamentos imobiliários no Pará

O estudo informa, ainda, que 89,1% dos financiamentos imobiliários no Pará pertencem à Caixa. São R$ 9,2 bilhões de operações ativas, do total de R$ 10,3 bilhões no estado. A pesquisa diz também que os bancos privados não têm financiamento imobiliário no Pará.

Dos R$ 52,4 bilhões de operações de crédito ativas no Pará, cerca de 25,6%, ou R$ 13,4 bilhões, pertencem ao banco público. Em 27 anos, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que é operacionalizado pela Caixa, executou R$ 8,1 bilhões em obras de saneamento, habitação e infraestrutura em todo o estado. Foram 276.621 empregos gerados e mais de 11 milhões de pessoas beneficiadas.

Presidente da Fenae, Sergio Takemoto destacou que as informações do Caderno dos Estados evidenciam a grandeza da Caixa em números e em relevância para a sociedade como agente de inclusão social.

“O material mostra para toda a sociedade como o trabalho da Caixa e seus empregados contribuem para o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida da população, reduzindo desigualdades sociais e proporcionando a geração de empregos e renda”, ressalta Takemoto.

Caderno dos Estados

O Caderno dos Estados apresenta os números das principais políticas públicas operacionalizadas pelo banco – dados que podem subsidiar administrações municipais e estaduais, parlamentares, pesquisadores e a população em geral.

Valorização da Caixa

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) tem 27 Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcefs) e segue na defesa da Caixa 100% pública, de direitos, de condições dignas de trabalho de seus empregados, pela democracia e soberania.