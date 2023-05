Caminhão CAIXA chega a Cametá, no Pará, e oferece diversos serviços para a população

Um dos dez caminhões da Caixa Econômica Federal que percorrem todo o Brasil está estacionado em Cametá, no Pará. O Caminhão CAIXA mudou de endereço e agora se encontra na praça Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Central. A unidade móvel oferece diversos serviços para a comunidade e estará disponível até o dia 30 de junho.

Para receber os serviços disponibilizados pela CAIXA em sua unidade móvel, o cidadão deverá ir até o posto de atendimento entre 8h e 14h. O automóvel também conta com um espaço complementar que permite o atendimento de um número maior de clientes. Estão disponíveis os seguintes serviços:

Atendimento aos beneficiários do Seguro Defeso e outros programas sociais;

Atualização cadastral e cadastramento de senha;

Auxílio na utilização dos aplicativos CAIXA;

Desbloqueio de cartões e senha de contas.

Além da unidade móvel onde os serviços poderão ser prestados fisicamente, a CAIXA disponibiliza diversos canais de atendimento remoto, por meio das plataformas:

Internet Banking CAIXA;

Aplicativo CAIXA Tem;

Aplicativo Habitação CAIXA;

Aplicativo do FGTS.

CAIXA inicia o pagamento do Bolsa Família nesta quinta (18)

O pagamento da quinta parcela do Bolsa Família em 2023 começou nesta quinta-feira, 18 de maio. A distribuição do benefício é realizada pela CAIXA e o valor pode ser movimentado através do aplicativo CAIXA Tem. O beneficiário poderá sacar o montante em:

Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Correspondentes CAIXA Aqui;

Agências da CAIXA.

Pelo aplicativo também é possível realizar a transferência via Pix, pagar contas e boletos, realizar compras via cartão de débito virtual, entre outras opções.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)