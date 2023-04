​Encontro habitacional debate ações para desenvolvimento no Pará

Representantes da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e do Ministério das Cidades reuniram-se, nesta quinta-feira (14), em Parauapebas, para fortalecer as estratégias de melhorias de moradia, infraestrutura e abastecimento de água. No evento intitulado “Habitação Para Todos”, o ministro Jader Filho destacou a importância das ações em conjunto entre os municípios, estados e a federação.

“Nós​​ trouxemos o ministério inteiro para Parauapebas, para que o povo do sul do Pará e de todo estado possam ver que estamos aqui. Viemos aqui para ouvir os prefeitos e a população e atender com obras, água, casa e asfalto”, destacou o ministro Jader Filho.

O corpo técnico responsável pelo programa federal “Minha Casa Minha Vida” orientou os gestores e moradores da região sobre as atualizações relacionadas à iniciativa.

O presidente da Cohab, Luís André Guedes, destacou entre os principais avanços na política habitacional do Pará a criação de programas e a efetivação das ações da Companhia. “A Cohab é o órgão executor das ações voltadas para o desenvolvimento das habitações e nós estamos seguindo a orientação do governador Helder em atender quem mais precisa, tanto com o nosso Sua Casa quanto nas ações de regularização fundiária e na disponibilização de unidades habitacionais”, disse.