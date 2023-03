Famílias de Paragominas recebem segunda parcela do ‘Sua Casa’

​Setenta famílias de Paragominas, no sudeste do Pará, receberam nesta sexta-feira (24) a segunda parcela de cheques do programa Sua Casa, do Governo do Pará. Um investimento superior a R$ 530 mil. Durante a entrega dos benefícios, o governador Helder Barbalho destacou a importância desta política pública habitacional, que já beneficiou mais de 170 mil pessoas no Pará, desde sua criação em 2019. “O programa ‘Sua Casa’ chega para ajudar na melhoria das casas, para aquecer o comércio de materiais de construção e, acima de tudo, com um olhar para dignidade da moradia de qualidade”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Maria Célia foi uma das beneficiadas na ação desta sexta. Por meio dos cheques entregues na primeira etapa, ela iniciou a construção da residência da família. Agora, com a etapa final, será possível concluir a obra da casa que é a moradia da família. “Agradeço a Deus, ao governador e também à prefeitura. Não é fácil! Nós sofremos todos os anos e agora estamos felizes. Na minha casa, eu, meu marido e nossos dois filhos estamos muito satisfeitos”, festejou a moradora.

Para Luís André Guedes, diretor do programa Sua Casa, gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), a entrega dos benefícios da segunda etapa é uma prioridade para o governo. “Com a ação de agora, os moradores recebem a etapa final do apoio para adquirir o material de construção e o pagamento da mão de obra contratada”, disse.

O “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Serviço:

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab: Pass. Gama Malcher, 361. Belém - PA.