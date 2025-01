CadÚnico passará por reforma em 2025; veja o que muda no cadastro

O sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) será reformulado em 2025 com o objetivo de evitar fraudes e proteger dados. As mudanças se iniciaram nas últimas semanas de 2024, e nos primeiros dois meses de 2025 haverá um período de testes e treinamento para os operadores do sistema.

O atual sistema será completamente desativado em março e todos os dados, cadastros e atualizações serão inseridos no novo sistema.

Confira as principais mudanças do CadÚnico:

O sistema do CadÚnico será integrado a outras bases de dados públicas e privadas;

será integrado a outras bases de dados públicas e privadas; No momento da inclusão ou atualização de dados de alguém, as informações sobre aquela pessoas serão buscadas e incluídas de forma online e automática;

O cruzamento de dados permitirá, sobretudo a partir do CPF, saber se os dados são realmente da pessoa que está se inscrevendo, além de verificar se aquele CPF está regularizado ou se a pessoa tem alguma pendência em seu nome;

O sistema também estará integrado com a biometria das pessoas cadastradas;

das pessoas cadastradas; Todas as informações sobre aquele CPF, mesmo os eventos que ocorrerem após o cadastramento, estarão visíveis no sistema apenas com a busca do CPF, como o registro de um emprego formal, por exemplo.

VEJA MAIS

Essas informações permitirão que operadores do sistema identifiquem erros de cadastros e fraudes mais rapidamente. Também será possível identificar quando um beneficiário consiga um emprego e deixe de preencher os requisitos para seguir recebendo os benefícios.

O reajuste no salário mínimo também mudará as regras de inscrição no CadÚnico. Pessoas com o rendimento mensal de até meio salário podem se inscrever no cadastro. Com o reajuste, a renda mensal para a inscrição passa a ser de até R$ 759. A renda familiar mensal de até três salários passa a ser de R$ 4.554.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)