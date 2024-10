BYD vai recolher quase 100 mil carros elétricos por risco de incêndio; veja os modelos com problema

Cerca de 97.000 carros elétricos da BYD devem ser recolhidos na China após um problema no sistema de direção ter sido identificado pela montadora chinesa em alguns veículos dos modelos Dolphin e Yuan Plus, que estão entre os mais populares da empresa e que são comercializados no Brasil. A falha pode provocar incêndio. Por isso, os priprietários foram orientados a procurar uma concessionária da companhia para realizar reparo nos veículos.

O recall, válido para os carros dos modelos Dolphin e Yuan Plus produzidos entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, foi comunicado à Administração Estatal de Regulação de Mercado da China no último domingo (29.09).

Medida não afeta os veículos no Brasil

Embora os modelos com problema sejam comercializados no Brasil, a BYD afirma que os veículos com defeito não foram exportados e só circulam na China. Por isso, não há necessidade de recolher carros no Brasil.

“Sobre as informações do recall de alguns veículos elétricos Dolphin e Yuan Plus, a BYD Brasil esclarece que trata-se de medida relacionada exclusivamente a carros que circulam na China. São produções diferentes dos veículos para exportações, o que torna o tema apenas do mercado interno chinês, sem relação alguma com os modelos em circulação no Brasil", afirmou a