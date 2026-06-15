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Economia

BTG/Nexus: 49% avaliam a economia do País como ruim ou péssima; 19% consideram boa

A pesquisa também mostra que 42% dos brasileiros dizem não estar endividados, enquanto 33% dizem ter compromissos financeiros, mas estão adimplentes, e 25% têm dívidas atrasadas há mais de 30 dias

Estadão Conteúdo
fonte

Novo Desenrola Brasil surge com foco na renegociação de débitos junto a bancos e operadoras de crédito (Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas)

A maioria dos brasileiros, 49%, acredita que a situação econômica do País é ruim ou péssima. É o que aponta pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

Segundo o levantamento, são 19% os eleitores que consideram a economia brasileira como ótima ou boa, enquanto 31% acham que a situação está regular. Não sabem ou não responderam somam 1%.

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A pesquisa também mostra que 42% dos brasileiros dizem não estar endividados, enquanto 33% dizem ter compromissos financeiros, mas estão adimplentes, e 25% têm dívidas atrasadas há mais de 30 dias.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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