Brasil passa a ter os maiores juros reais do mundo após corte na taxa da Argentina

O Brasil assumiu a liderança mundial no ranking de maiores juros reais após a Argentina reduzir sua taxa básica, de acordo com relatório da MoneYou divulgado nesta sexta-feira (31/1).

Na véspera, o Banco Central argentino anunciou a redução dos juros de 32% para 29%, com a expectativa de aliviar a inflação do país. Com essa decisão, a taxa real de juros da Argentina caiu para 6,14%, posicionando o país na terceira colocação do ranking.

Com isso, o Brasil passou a ocupar o primeiro lugar, registrando juros reais de 9,18%. Em segundo lugar aparece a Rússia, com uma taxa de 8,91%.

O atual patamar da taxa brasileira reflete a elevação de 1 ponto percentual na Selic, que atingiu 13,25%, conforme decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) na última quarta-feira (29). Além disso, também foi considerada a taxa de juros DI de mercado para os próximos 12 meses, com vencimento em janeiro de 2026.

Os juros reais correspondem à taxa de juros descontada da inflação, sendo um indicador mais relevante para a economia do que a taxa nominal. O cálculo leva em conta tanto a inflação projetada quanto os juros futuros, estimados pelo mercado para os 12 meses seguintes, fatores essenciais para o comportamento econômico e para as decisões do BC sobre a Selic.

No caso do Brasil, a metodologia utilizada considerou a inflação projetada pelo mercado para os próximos 12 meses, conforme o Boletim Focus, que aponta uma expectativa de 5,5%.

Veja os 12 países com os maiores juros reais no mundo

De acordo com o ranking da MoneYou, além do Brasil, que lidera com juros reais de 9,18%, e da Rússia, na segunda posição, com 8,91%, outros países também apresentam taxas elevadas. A Argentina, que recentemente reduziu sua taxa de juros, aparece em terceiro lugar com 6,14%.

Na sequência, México (5,52%), Indonésia (5,13%) e Colômbia (5,01%) ocupam do quarto ao sexto lugar, respectivamente. A República Tcheca aparece na sétima colocação, com 3,3%, seguida por África do Sul (2,95%), Filipinas (2,57%), Hong Kong (1,99%) e Reino Unido (1,46%), que fecha a lista das nações com os maiores juros reais.